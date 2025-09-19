КНСБ ще представи данни за цените от малката потребителска кошница за август

КНСБ ще представи данни от наблюдението на цените в малката потребителска кошница за месец август.
От средата на тази година синдикатите следят цените на основните стоки в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини в страната.
Наблюдението е част от осъществяването на обществен контрол в процеса по въвеждане на еврото и в изпълнение на подписания с правителството меморандум за сътрудничество, който цели недопускане на необосновано поскъпване.
