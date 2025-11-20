Караджов смъмри концесионера на летище София: От 2026 г. да си плащат всичко

Министерството на транспорта и съобщенията настоява концесионера на летище “Васил Левски“ - София SOF Connect да започне да плаща пълния размер на дължимата концесионна такса от 1 януари 2026 г.

За 2025 г. сумата е близо 40 млн. евро без ДДС. Това стана ясно на среща на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов с изпълнителния директор на SOF Connect Хесус Кабайеро и представители на компанията.

“Пътническият трафик е напълно възстановен и надхвърля предпандемичните нива. Отчетените приходи за периода 2021–2024 г. надвишават прогнозите по финансовия модел от началната дата на концесията и през 2024 г. почти достигат дори стойностите по офертата на концесионера. Реалната оперативна печалба преди данъци надхвърля прогнозната по Covid-модела, а през 2024 г. надхвърля и стойностите по модела от офертата. На практика летище „Васил Левски“ - София е в по-добро състояние от това, което концесионерът сам е прогнозирал при подаване на офертата”, аргументира се вицепремиерът Караджов, който цитира текстовете на договора и Допълнителното споразумение от 2021 г.

Според SOF Connect условията за възстановяване на концесионните плащания не са изпълнени и те могат да предложат по 9 вместо 40 милиона евро на година, а отсрочката да продължи до 2031 година. Концесионерът смята, че резултатите трябва да се гледат на „кумулирана база“, т.е. за целия период на концесията от 35 години. Освен това твърди, че пълното възстановяване на трафика не означава, че „COVID-19 вече не оказва негативно въздействие върху концесията“, и дори при възстановен трафик, загубите от COVID продължават, твърдят от компанията.

Вицепремиерът Караджов не се съгласи с тези доводи.

“Не може изкуствено да се смесват годините на локдаун с годините на възстановяване, за да се създаде илюзия, че балансът не е постигнат. Подобни “еквилибристики” не са предвидени нито в договора, нито в Закона за концесиите”, каза той.

“Разбирам нежеланието да се плаща концесионна такса максимално дълго, но договорът и анексът към него са ясни - отсрочката на плащанията важи, докато икономическият баланс не бъде възстановен. Тя е временна антикризисна мярка, дадена при изключителна ситуация – световната пандемия, а не амнистия за вечни времена. Изискването е ясно: когато пазарът се възстанови — плащанията също се възстановяват. Фактите показват, че Covid кризата и нейните последици вече са отминали. В момента концесията е икономически дисбалансирана в ущърб на държавата, което е недопустимо както поради загубите за бюджета, така и поради заплаха от санкционирането на България заради недопустима държавна помощ”, категоричен бе Гроздан Караджов.

Вицепремиерът определи като странно и настояването на SOF Connect държавата да го компенсира със 70–80 млн. евро за предстоящия ремонт на пистата по изисквания на EASA. В договора наистина има текст, който допуска в определени случаи концесионерът да бъде компенсиран - когато е налице „квалифицирана законодателна промяна“, настъпила след датата на договора, и тя налага непредвидени капиталови разходи.

“Изискванията на EASA обаче не попадат в тази хипотеза - те произтичат от стандартите на ICAO, приети и комуникирани с България още през март 2020 г., т.е. преди концесионният договор да влезе в сила. Поддържането на пистата в изправност и в съответствие с авиационните изисквания е основно задължение на концесионера по договора. Летищата в ЕС, които са на концесия, извършват аналогични ремонти без държавата да ги обезщетява. Това е част от нормалната капиталова програма на оператора. Ремонтът на пистата е отговорност на концесионера, а не на българската държава”, категоричен бе Караджов.

Затова той заяви, че очаква в най-кратък срок да се подпише нов анекс със SOF Connect за възобновяване в пълен размер на годишните концесионни плащания от 1 януари 2026 г. Концесионерът трябва да предостави и ясни параметри и срокове за изпълнение на инвестиционната си програма - ремонта на пистата съгласно изискванията на EASA и по-бързото построяване на Терминал 3.