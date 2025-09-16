Карадимов: Еврото не е причина за поскъпване на храните, проблемът е в структурата на пазара

Въвеждането на еврото не е довело до увеличаване на цените на основни хранителни продукти в големите търговски вериги. Анализът на Комисията за защита на конкуренцията от юни до август показва, че в големите търговски вериги цените са почти без промяна. Това заяви пред БНТ председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов.

При наблюдаваните цени на хранителните продукти обаче има между 40 и 100% надценка от борсовата цена. Карадимов заяви, че има структурен проблем, който не е свързан с еврото, а с "разбитото селско стопанство, липсата на борси и тържища, липсата на достатъчно дотация".

КЗК присъедини към секторния анализ и данните на КНСБ за цените на млечните продукти, които показват, че средните цени в цялата страна за мляко, сирене и яйца са 126% от средноевропейските. За олиото и мазнините – средната цена е над 118% от средната европейска цена.

„Комисията за защита на конкуренцията е единственият орган, който може да изследва цялата верига – от производителя до търговеца. Секторните анализи ще покажат къде има изкривяване и къде се наблюдава поскъпване на цените“, заяви Карадимов и обеща, че ако има съмнения за нарушения, КЗК ще се самосезира и ще образува отделни производства в рамките на секторните анализи.

Карадимов обясни, че КЗК няма пряко отношение към нивото на цените, както и няма правомощия по Закона за въвеждане на еврото. „КЗК не е санкционно-репресивният орган, който плаши бизнеса, а работи в диалог с него, за да проведе проучванията си“, каза още той.