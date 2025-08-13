Интерконекторът Гърция-България сваля тарифите с 46% за нови маршрути на газ към Украйна

Газовият интерконектор между Гърция и България (ICGB), в сътрудничество с операторите на газопреносни системи на Гърция, България, Румъния, Молдова и Украйна, е готов да стартира два нови трансгранични продукта за групиран капацитет – Маршрут 2 и Маршрут 3. Тези стратегически маршрути за пренос на природен газ ще повишат енергийната сигурност в региона и ще осигурят допълнителен директен достъп до доставки от Северна Гърция към Украйна, с възможност за свързване към терминала за втечнен природен газ (LNG) в Александруполис и Трансадриатическия газопровод (TAP).

Новите продукти за групиран капацитет са одобрени от Надзорния съвет на ICGB и ще бъдат внесени за разглеждане от националните енергийни регулатори на съответните държави.

Маршрут 2 и Маршрут 3 надграждат вече обявения продукт по Маршрут 1, част от инициативата за развитие на Вертикалния газов коридор. Основната им цел е да улеснят навременното и финансово изгодно нагнетяване на природен газ в подземните газови хранилища на Украйна преди зимния сезон.

Маршрут 2 започва от междусистемната точка Амфитрити от мрежата на DESFA, преминава през междусистемната връзка Гърция–България (IGB) и продължава по Транбалканския коридор, както следва:

• Амфитрити → Комотини (IGB) → Стара Загора → Негру Вода 1 / Кардам → Исакча 1 / Орловка → Каушани → Гребеники

Маршрут 3 започва от междусистемната точка на свързване на ICGB с TAP и следва същия маршрут:

• Комотини (вход в IGB от TAP) → Стара Загора → Негру Вода 1 / Кардам → Исакча 1 / Орловка → Каушани → Гребеники

За да бъдат тези продукти конкурентни, всички преносни оператори по трасето са обединени около решението да приложат 25% отстъпка от стандартните месечни тарифи. ICGB и украинският оператор GTSOU предприемат още по-решителна стъпка, предлагайки понижение от 46% – най-значителното в региона – като ясен знак за общия ангажимент към енергийната устойчивост на Украйна и към засилено регионално сътрудничество. Капацитетът ще бъде предлаган единствено под формата на месечни продукти. В съответствие със стратегическата цел на инициативата, номинациите ще бъдат позволени единствено за изход към Украйна – без достъп до национални виртуални търговски точки или вътрешни изходни точки в транзитните държави.

С въвеждането на Маршрут 2 и Маршрут 3 ICGB затвърждава ролята си на ключова част от Вертикалния газов коридор, свързваща диверсифицирани източници на природен газ от юг с пазарите в Югоизточна Европа, Украйна и Молдова. Решението на компанията да предложи най-голямата отстъпка в региона подчертава дългосрочния ѝ ангажимент към регионалната солидарност, енергийната сигурност и стратегическа гъвкавост.