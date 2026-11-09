Френски корабен гигант въведе допълнителна такса за превози до Черно море

OFFNews 09 ноември 2026 в 15:23 364 0

Снимка Unsplash
Илюстративна снимка.

Френската компания за контейнерни превози CMA CGM въведе надбавка за военен риск за всички товари, превозвани от и до пристанища в Черно море, съобщи Maritime.bg

Допълнителната такса влиза в сила от 9 ноември. От компанията заявиха, че решението е отговор на влошената оперативна обстановка в Черно море. На 16 септември Съвместният военен комитет включи региона в списъка със зони с повишен военен риск, което увеличи разходите за осъществяване на морски превози, предаде Нова тв. 

Надбавката засяга пристанищата във Варна и Бургас, пристанищата Констанца в Румъния и Поти в Грузия, както и всички останали портове, които използват услугите на превозвача.

Допълниителната такса е в размер на 35 долара за 20-футов контейнер и 70 долара за 40-футов контейнер. Тя ще се начислява за всички видове товари.

За превози, свързани със САЩ, Австралия, Нова Зеландия и някои държави от Латинска Америка, новата такса ще започне да се прилага от 1 декември, съобразно регулаторните изисквания.

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