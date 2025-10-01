Фед и блокираното правителство вдигат цената на златото до исторически връх

Цените на златото достигнаха нов рекорд в сряда, подкрепени от засиленото търсене на сигурни активи. Причина за това стана спирането на повечето операции на правителството на САЩ и растящите очаквания, че Федералният резерв (Фед) ще намали лихвите още този месец, съобщава Ройтерс.

Фючърсите на златото в САЩ с доставка през декември поскъпнаха с 1,2% до 3918,60 долара.

Същевременно доларовият индекс (.DXY) се понижи с 0,2% спрямо основните валути – най-ниското му равнище от повече от седмица. По-слабият долар направи златото, чиято цена се изчислява в щатски долари, по-достъпно за чуждестранни купувачи.

„Доларът отслабва на фона на очакванията за все по-сдържан Фед. Динамиката се ускори след неуспешния опит за приемане на законопроект за разходите, който предизвика блокиране на работата на правителството“, коментира Рикардо Евангелиста, старши анализатор в ActivTrades.

Затварянето на голяма част от федералните институции може да доведе до загуба на хиляди работни места и да забави публикуването на ключови икономически данни, включително доклада за неселскостопанската заетост (NFP), планиран за петък.

Златото традиционно се възприема като безопасен актив при икономическа и геополитическа несигурност и печели в среда на по-ниски лихви.

„Фед вероятно не се нуждае от доклада NFP, за да вземе решение – лихвените проценти все още са над неутралното равнище и ако икономиката се забавя, е логично да се върви към него“, обясни Карстен Менке, анализатор в Julius Baer.

Според инструмента CME FedWatch, инвеститорите оценяват 95% вероятност Федералният резерв да намали лихвения процент този месец.

На пазарите на други метали:

- спот цената на среброто се повиши с 1,5% до 47,39 долара за унция – най-високо равнище от повече от 14 години;

- платината добави 0,6% до 1 583,75 долара;

- паладият поскъпна с 0,5% до 1 263,44 долара.