ЕК предлага високоскоростна ЖП линия София-Атина

Европейската комисия представи днес предложение за разгръщане на високоскоростни железопътни линии в ЕС до 2040 г., сред които попада трасето между София и Атина. Предвижда се тази линия да осигурява пътуване от шест часа, вместо 13 часа и 40 минути, както е днес, пише БТА.

Останалите предвидени в плана високоскоростни отсечки са по линиите Будапеща-Букурещ, Берлин-Копенхаген, Берлин-Виена-Прага, Париж-Мадрид-Лисабон, Мюнхен-Рим, както и между балтийските държави. Целта е при развитието на линиите да се достигат скорости на движение от поне 200 километра в час. Предложението на комисията включва също подобряване на възможностите за покупка на билети и за продажба на машини и вагони втора употреба.

Основна цел на промените е заместването на пътуванията със самолет на кратки разстояния заради стремежа за намаляване на замърсяването на околната среда. Комисията отбелязва, че промените биха довели до разтоварване на пътищата и до разширяване на възможностите за военна мобилност.

В съобщението се посочва, че ЕК предвижда до 2027 г. да бъдат осигурени близо три милиарда евро за развитието на "чисти" самолетни горива. До 2035 г. се предвижда за тази цел да бъдат насочени 100 милиарда евро.