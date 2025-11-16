Дончев ще ръководи скринингов комитет, който ще решава на кого да продаде Лукойл

Създаден е скринингов комитет, ръководен от вицепремиера Томислав Дончев, който ще проучва евентуален инвеститор, ако активите на "Лукойл" в България се продават. Това съобщи енергийният министър Жечо Станков.

Банките могат безпрепятствено да продължат да предоставят услуги на четирите дружества от групата у нас и няма причина да спрат картовите разплащания в търговските обекти на "Лукойл". Според Жечо Станков към страната ни не са поставяни допълнителни условия, за да получим дерогация от Съединените щати и Великобритания. Единствено е било необходимо да докажем, че няма да има поток на финансови средства към санкционирани компании и лица в Русия.

Лицензиите, издадени през последните дни от американската администрация, отварят пътя за евентуална продажба на чуждестранните активи на "Лукойл", което засяга и групата дружества в България. Инвеститорите следва да бъдат надеждни и да нямат обвързаности с държави, дружества и лица, поставени под санкции.

"Ако има такива желаещи, виждате, че те са на две различни нива. На общоевропейско ниво за всички активи на "Лукойл интернешънъл", които са в Европа или респективно за активите в България, всичко това трябва да бъде насочено към други институции, а не към Министерството на енергетиката, което изпълни основните си задачи", каза Жечо Станков.

В случай, че се продават само активите в България, то тогава скринингов комитет, който се ръководи от вицепремиера Томислав Дончев ще проучва инвеститора. Съвместно с ДАНС детайлно ще се проверяват всички обстоятелства, които да гарантират, че кандидатът е достатъчно стабилен и предвидим, за да се гарантира националната сигурност, обясни още пред БНР енергийният министър. На базата на тази оценка и правителството ще даде или откаже съгласие за сделка. След обявяването на санкциите върху "Лукойл" и "Роснефт" е изпълнена първата основна задача, а именно да се гарантира сигурността на доставките на горива в страната, без това да окаже негативно влияние върху пазара.

"Още веднъж - на територията на страната има достатъчно горива, които обезпечават българските граждани и българския бизнес, така че да няма както по бензиностанциите липси, така и по някакъв начин цените да бъдат повлияни, за да бъркат дълбоко в джоба на българските граждани", каза още енергийният министър.

Втората изпълнена задача е да се осигури възможността рафинерията в Бургас да продължи да работи пълноценно и страната ни да гарантира, че средства от групата на "Лукойл" в България няма да отиват към Русия и с тях да се подпомага финансирането на войната в Украйна.

"Имаме дерогация, както от колегите от Обединеното Кралство, така и от OFAC от Щатите, която дава спокойствие на работата на всички хора, заети в бранша. Това са близо 10 хиляди човека, на които работата им пряко зависи от тези 4 дружества, за които имаме дерогация", добави Станков.

Срокът на дерогацията съответства на практиката, която в такива случаи се прилага, както от Съединените щати, така и от Великобритания. Страната ни може да иска удължаването на сроковете.

Всички банки могат да продължат да обслужват безпрепятствено сметките на четирите дружества, което позволява както продажбата на горива, така и доставките на суров петрол да се осъществят без проблеми.

"Транзакциите и начинът, по който е дадена дерогацията, със сигурност дава спокойствие на финансовите институции в България, които да продължат да предоставят своите услуги на тези предприятия и изключително важно, което трябва да спомена, беше получено писмо, което беше обезпокоително още предната седмица, което с цел да не обезпокояваме обществото, не бързахме да споделяме. А именно, че големите компании, с които банковите карти работят, също бяха подали информация към съответните банкови институции, да се прекрати дейността с тези карти. Сега, на база на тази дерогация, това вече е преодоляно и всичко ще бъде спокойно", каза Станков.

Той допълни, че назначаването на Румен Спецов е след съгласуване в Съвета по сигурността и гарантира, че пари от групата на "Лукойл" в България няма да отиват към компанията-майка на дружествата.