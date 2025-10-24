Депозитите нараснаха до 151 млрд. лв.

Депозитите на граждани и фирми нараснаха до 151,7 милиарда лева през септември спрямо 139,9 млрд. през януари'25, показва статистиката на БНБ.

От тях 96,2 милиарда са парите на домакинствата, 4,3 милиарда - на финансови предприятия (банки, застрахователи, фондове и др.), а 51,1, милиарда - на нефинансови предприятия (фирми, които не работят във финансовия сектор, а търгуват с други стоки и услуги).

На годишна база депозитите са нараснали с 13,18%.

През 2024 г. годишният ръст е бил 9,51%.

Това показва продължаваща тенденция на натрупване на спестявания в банковата система в навечерието на приема в еврозоната.

Кредити

Кредитите към септември 2025 г. са 114 милиарда лева - с 10 милиарда повече от януари 2025-а. От тях 53,5 млрд. са на домакинствата, 9,2 млрд. - на финансови предприятия, а 51,3 млрд. лв. - на фирми извън финансовия сектор.

Общият обем на жилищните кредити е 30 млрд. лв., а на потребителските - 20,9 млрд. лв. През януари обемът на жилищните кредити е бил 26 млрд., а на потребителските - 19 милиарда лева.