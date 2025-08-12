Честито на отличниците! Вдигат заплатата на Румен Радев с 1596 лева, на депутатите със 798 лева

Българските управници ще бъдат зарадвани от нови по-високи заплати. Това стана ясно след като Националният статистически институт обяви новите данни за наетите лица и средната работна заплата в България.

За второто тримесечие на годината средната работна заплата за страната е 2572 лева, сочат данните на Националния статистически институт. Тя се увеличава спрямо първото тримесечие с 5.3%, а на годишна база в сравнение със същия период на миналата година ръстът ѝ е с 12 на сто.

Обявяването на нови тримесечни данни за възнагражденията в България автоматично води до промяна във фишовете за заплати на хората от властта, чиито доходи се определят от размера на средната работна заплата в обществения сектор в последните месеци от всяко тримесечие.

Така брутната заплата на 240-те ни народни представители става 7935 лева, което е със 798 лева повече, отколкото получават в момента. Разбира се в българския парламент никой не взема толкова "малко" пари. Депутатите имат солидни бонуси за участия в комисии и други парламентарни позиции, имат допълнителни средства за сътрудници и други.

С 1236,90 лева се увеличават заплатите на премиера Росен Желязков и на председателят на парламента Наталия Киселова. Техните основни заплати са равни - 12 299,25 лева.

Най-голям е ръстът на месечното възнаграждение на президента Румен Радев. Държавният глава вече ще получава основна заплата от 15 870 лева. Радев, разбира се, реално получава много повече пари. Той има дълъг трудов стаж, а освен това като военен летец получава максимална пенсия.

Според данните на НСИ средната работна заплата за София-град е най-високата в страната и през юни тя достига 3467 лева, а най-ниската е в Кюстендил – 1777 лева.

Заради лидера по възнаграждения София-град, целият Югозападен район е с най-високата средна заплата – 3177 лева за юни. Никъде другаде средните възнаграждения нито се доближават, нито надхвърлят 3000 лева.

Най-ниското средно възнаграждение е в Северен централен район – 2017 лева.

Икономическите дейности с най-висока средна заплата за периода април-юни 2025 година са - създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 5 551 лева, финансови и застрахователни дейности - 3 763 лева, и производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - 3 592 лева.

Традиционно, най-нископлатени продължават да са наетите в хотелиерство и ресторантьорство – 1581 лева, и селско, горско и рибно стопанство - 1 688 лева.