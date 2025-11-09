Бюджетна буря: Сачева не отстъпва нито лев, работодателите въстават, опозицията вижда фискален срив

Бюджет 2026 предизвика напрежение: Сачева твърда за увеличенията, работодателите бойкотират, опозицията предупреждава за рискове
Проектобюджетът за 2026 г. предизвика серия от политически и обществени сътресения през последните дни. След бойкота на Националния съвет за тристранно сътрудничество от страна на работодателските организации, разрастващите се критики от граждани и остри политически реакции, заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева застана твърдо зад параметрите на бюджета и заяви, че правителството няма да отстъпи от ключовите си решения.
Сачева: „Няма как да преосмислим увеличението – тези приходи са необходими“
Пред журналисти Сачева подчерта, че кабинетът изпълнява законите, приети през последните четири години, а повечето от разходните пера — включително минималната работна заплата и социалните плащания — са законово обвързани.
„Няма как да преосмислим увеличението на осигурителната вноска и данък ‘дивидент’, при положение че всички тези приходи са нужни. Изпълняваме закона такъв, какъвто е.“ — заяви Сачева.
Тя подчерта, че към момента правителството не е получило нито едно разумно предложение за алтернативни приходоизточници, а само критики.
„Ако има по-рационални предложения как да се съберат необходимите приходи — ще ги обсъдим. Но до момента не сме чули нито едно.“
На въпрос дали ГЕРБ-СДС е готов да ревизира спорните мерки, включително осигурителното увеличение, Сачева бе категорична:
„Нито една страна не е в лукса да работи с по-малко приходи в момента.“
По думите ѝ следващата седмица вероятно ще бъде насрочено ново заседание на тристранката, за да се обсъдят детайлно параметрите.
Работодателите: „Не приемаме този бюджет“
Напрежението между правителството и работодателските организации ескалира, след като бизнесът отказа да влезе на последното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, демонстрирайки остро несъгласие с параметрите на проектобюджета.
Зам.-председателят на Българската стопанска камара Станислав Попдончев съобщи в петък, че на 13 ноември е насрочено ново заседание. То ще бъде опит за рестарт на диалога.
Бизнесът атакува няколко ключови момента:
-предвиденото увеличение на осигурителните вноски,
-ръста на минималната работна заплата, който според тях ще доведе до шок в разходите на компаниите,
-увеличаването на държавния дълг,
-липсата на структурни реформи.
Според работодателите бюджетът не стимулира икономическа активност, а наказва бизнеса, който вече се бори с високи разходи и несигурност.
В социалните мрежи: гняв, отчаяние и усещане за безконтролен дълг
Докато институциите спорят, в социалните мрежи се появи нов мощен поток от гражданско недоволство. Един от най-споделяните постове през уикенда започва с тягостното признание:
„Примирил съм се, че заплатата ми може да намалее. Че здравните ми осигуровки не ми гарантират нищо. Но не мога да се примиря с милиардите заеми, които теглят…“
Авторът продължава с разчет:
17 милиарда лева дълг за една година. 46,5 милиона лева на ден.
Постът завършва с тежък въпрос към „интелигентните приятели“, които не гласуват:
„Не знам от икономика, но нещо не звучи добре. Изглежда като едно ново ниво на грабеж — да ти вземат и това, което го нямаш.“
Този пост — споделян хиляди пъти — отразява дълбоките обществени страхове, че държавният дълг расте без контрол и без стратегическа инвестиционна логика.
ДСБ: „Това управление подкопава демокрацията. Бюджетът е рисков и популистки“
На фона на социалната буря и институционалното напрежение, ДСБ излезе с остра и дълга позиция, в която обвинява управляващите в:
-непублични и нелегитимни механизми на управление
-корупционна мотивация
-злоупотреба с репресивния апарат
-фискален риск.
Партията заяви, че няма да подкрепи проектобюджета, защото:
„По корупционни и популистки съображения страната е изправена пред опасността да влезе в еврозоната с фискален профил, който само формално отговаря на правилата.“
Според ДСБ това може да доведе до процедура за прекомерен дефицит още в първата година след еврозоната.
ДСБ настоява още за:
-публикуване на реална оценка по ESA за дефицита,
-независим стрес-тест на приходите и разходите,
-твърда европейска линия в санкциите срещу Русия.
Партията отправя и предупреждение:
„Радикализацията на публичния език и политическата нетърпимост растат. Управляващите демонстрират търпимост към руското влияние.“
ДСБ вижда шанс за политическо „преобръщане“ едва на президентските избори през 2026 г.
Бюджетът - политически и обществен тест за управлението
Проектобюджетът за 2026 г. вече не е просто експертен документ — той се превърна в лакмус за доверието към управляващите, за способността им да водят социален диалог и за политическата стабилност в страната.
Следващите седмици ще покажат дали бюджетът ще бъде пренаписан, приет или ще доведе до нови политически сътресения.
