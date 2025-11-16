Бюджетът налива пари в касичката на Пеевски, смята Божидар Божанов

Предложеният от управляващите бюджет за догодина не е социален, а прокорупционен. Този бюджет взема от работещите, от бизнеса и ги налива в касичките на Делян Пеевски.

Това обяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов пред БНР. Аргументът му е, че бюджетът залага невиждано преразпределение на БВП от над 45%, а при високите нива на корупция у нас това го прави и прокорупционен.

Като пример за касичка на Пеевски Божанов даде Българската банка за развитие, където се изляха милиарди държавни пари, уж за да се финансира общинската програма за инфраструктура. Тя обаче, по думите на депутата, е изцяло под контрола на лидера на ДПС-Ново начало и доказателство за това е опашката от снимащи се под герба в кабинета му кметове.

Те са притиснати, от една страна, от започнати ремонти, които трябва да се довършат, а от друга - от антикорупционната комисия на Антон Славчев.

“Вероятно Пеевски посочва и фирмите, които да изпълняват обществените поръчки в общините”, каза Божанов.

И даде поредното доказателство за пълната зависимост на Бойко Борисов от Пеевски, след като той най-накрая се подписа от кумова срама под искането на ПП-ДБ за оставката на Славчев, но парламентарната му група не го направи, защото Пеевски не позволява.

Божанов напомни, че формацията му предложи още през септември пакет от законодателни промени, които да ограничат неефективните и корупционни харчове в бюджета и да подобрят бизнес средата и ги прати на финансовия министър Теменужка Петкова, за да бъдат възприети поне някои от тях при изготвянето на бюджета. Това обаче не се случи и между първо и второ четене на бюджета тези мерки ще бъдат предложени отново.

Сред тях са ограничаването на бонусите в администрацията до 20% от заплатата годишно, ревизия на ТЕЛК-овете, търгове за лекарства от всички болници, ползващи публичен ресурс, известяване на пациента за извършени хоспитализации и лечение и много други.

“Първите си 4 г. във властта ГЕРБ се оправдаваха с Тройната коалиция, после 2 г. - с управлението на Орешарски, сега стигнаха нови висини - оправдават се с бюджетите на Асен Василев, които сами подкрепяха”, каза Божанов.

Той обясни, че когато Василев е теглил заеми, делът им спрямо БВП е намалявал. А за увеличението на заплатите с 50% в МВР и със 70% в спецслужбите ДБ и ПП са били против.

“Обвързването на заплати със средната работна заплата пък бута като перпетуум мобиле нагоре това преразпределение на БВП през бюджета, особено когато е без реформи”, каза съпредседателят на “Да, България”.

И добави, че “най-вероятно руският мениджмънт ще продължи да управлява бургаската рафинерия, а Румен Спецов ще контролира транзакциите. Божанов подчерта, че Спецов не отговаря на законовите критерии за особен управител, защото “да си бил данъчен и да си проверявал “Лукойл” не значи, че имаш опит в петролната индустрия”. Но законът бе така направен, че не може да се обжалва дори и изборът на особен управител, който не покрива изискванията за минимум 5-годишен опит в петролната индустрия, бе категоричен Божидар Божанов.