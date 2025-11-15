Биткойн достигна 6-месечно дъно

Биткойн падна до най-ниското си ниво от шест месеца в петък, след като широкото разпродаване на рискови активи се задълбочи на фона на намаляващите надежди, че Федералният резерв ще понижи лихвените проценти на предстоящото си заседание, съобщава агенция "Ройтерс".

Продажбите на американски акции обаче леко се успокоиха следобед преди уикенда, но инвеститорите останаха напрегнати, подготвяйки се за поредица икономически данни следващата седмица, след като правителството възобнови работа след рекордно 43-дневно затваряне.

„Биткойн и криптовалутите като цяло се радват на положителна корелация с добрите времена за акциите, така че не се превърнаха в актив за алтернативна стойност, който да служи като хедж срещу страха в други сектори“, коментира Хуан Перес, директор „Търговия“ в Monex USA във Вашингтон.

„Ако няма ентусиазъм към поемането на риск, изглежда, че това се трансформира и в колебание относно биткойн и другите криптовалути“, добавя експертът.

Рисковите активи като цяло са под натиск през последните дни, тъй като очакванията за понижение на лихвата от Федералния резерв следващия месец намаляха, след като все повече представители на централната банка сигнализират склонност да изчакат с понижението.

Пазарите вече залагат около 40% вероятност за понижение през декември спрямо около 90% по-рано този месец и малко над 60% по-рано тази седмица.

В петък най-голямата криптовалута в света поевтиня с 2,3% до $96 564, след като по-рано падна до $95,885 – най-ниското ниво от 7 май.

Етер, втората по големина криптовалута, беше без промяна за деня на цена $3175.22, след като по-рано достигна 10-дневно дъно.

Дейв Розенбърг, основател и президент на Rosenberg Research, каза, че биткойн е в „официална меча територия“, след като е спаднал с повече от 20% за едва малко повече от месец. Той посочи и огромни тегления от борсово търгувани фондове – общо $870 милиона само в четвъртък.

От пика си на 7 октомври насам пазарната капитализация на криптовалутите е намаляла с повече от 1 трилион долара, или 24%.