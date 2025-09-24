Балкано-китайски форум събира десетки институции и компании и предлага възможности за бизнеса

Икономически форум „Пътят на коприната“ 2025 – Балкани–Китай ще се проведе на 25-26 септември е Международния панаир в Пловдив. Това е събитие, което ще събере десетки китайски институции и компании, готови да развиват сътрудничество на Балканите, и ще даде на бизнеса реални възможности за партньорства.
"Пътят на коприната" 2025 е част от Балкано-китайския форум Balkans–China Expo 2025, който ще се състои от 24 до 27 септември в Пловдив.
Тази година събитието отбелязва 10 години Българо-китайска камара за индустриално развитие (БККИР) и 10 години сътрудничество между България и Китай по инициативата „Пояс и път“. Десетилетие на доверие, партньорства и успешни проекти – сега с поглед към още по-големи възможности за инвестиции и устойчив растеж.
Панелните дискусии ще предложат практични решения за бизнеса Програмата е структурирана така, че да отговори на ключови въпроси:
• Как МСП могат да се подготвят за китайския пазар и да защитят интелектуалната си собственост;
• Какви са инвестиционните възможности във възобновяемата енергия и устойчивите технологии;
• Как AI и дигиталната трансформация могат да помогнат на износа;
• Как Alibaba и глобалните платформи дават директен достъп до 1,4 млрд. потребители;
• Как логистиката и киберсигурността стават ключови елементи за устойчив растеж.
Китайските делегации и компании могат да предложат нови възможности за Балканите. Форумът ще бъде уважен от високи делегации от Пекин, Далян, провинциите Дзянси и Шандун, както и представители на водещи търговско-промишлени асоциации. Сред компаниите и институциите, които ще търсят партньорства в Пловдив, са:
• Beijing People’s Association for Friendship with Foreign Countries – организация с ключова роля за международното сътрудничество на Китай;
• Dalian Municipal People’s Government – делегация от индустриалния център Далян, с ресори екология, развитие и инвестиционна промоция;
• Jiangxi Ganping Chamber of Commerce – търговско-промишлена палата, обединяваща компании от строителство, технологии и производство;
• BISEN Smart Access Co., Ltd. – производител на интелигентни технологии и електроника;
• Jiangxi Ganxiang Construction Service Co., Ltd. – компания с опит в строителни и инфраструктурни проекти;
• Jiangxi Province Rijiang Cement Manufacturing Co., Ltd. – лидер в производството на строителни материали;
• Jiangxi Lianhua Mountain Health Resort Co., Ltd. – инвеститор в здравен туризъм и курортна индустрия;
• Nuctech Company Limited – световен лидер в технологиите за сигурност;
• Shandong Hi-Speed Group, Ltd. – един от най-големите инфраструктурни и строителни конгломерати в Китай.
Форумът ще бъде допълнен от експертни лекции и анализи:
• доц. Григор Сарийски – „Отвъд долара: как МСП да печелят в многовалутния свят“;
• проф. Иво Христов – „Краят на сигурността: новият глобален ред“;
• международни гости като д-р Ханс Брауър и д-р Петер Амон, които ще очертаят мястото на Балканите в глобалната икономическа карта.
Форумът не е политическа сцена, а пазар на възможности. Той съчетава знание, сделки и контакти – с ясна цел: да помогне на компаниите да намерят нови партньори, да стартират конкретни проекти и да се позиционират устойчиво на един от най-динамичните пазари в света.
За повече информация:
Икономически форум „Пътят на коприната“ 2025 – Балкани–Китай
25–26 септември 2025 г. | Пловдив, Конгресен център, Зала „България“
Регистрация и билети: https://shorturl.at/DAJDu
www.bccid.com
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Синя и зелена зона в София скачат двойно, платено паркиране в Изток, Изгрев и още няколко района
Синя и зелена зона в София скачат двойно, платено паркиране в Изток, Изгрев и още няколко района
Песков поучително към Тръмп: Русия не е хартиен тигър, а хартиени мечки няма
Банките стават като Netflix – един абонамент за всичко