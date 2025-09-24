Балкано-китайски форум събира десетки институции и компании и предлага възможности за бизнеса

Икономически форум „Пътят на коприната“ 2025 – Балкани–Китай ще се проведе на 25-26 септември е Международния панаир в Пловдив. Това е събитие, което ще събере десетки китайски институции и компании, готови да развиват сътрудничество на Балканите, и ще даде на бизнеса реални възможности за партньорства.

"Пътят на коприната" 2025 е част от Балкано-китайския форум Balkans–China Expo 2025, който ще се състои от 24 до 27 септември в Пловдив.

Тази година събитието отбелязва 10 години Българо-китайска камара за индустриално развитие (БККИР) и 10 години сътрудничество между България и Китай по инициативата „Пояс и път“. Десетилетие на доверие, партньорства и успешни проекти – сега с поглед към още по-големи възможности за инвестиции и устойчив растеж.

Панелните дискусии ще предложат практични решения за бизнеса Програмата е структурирана така, че да отговори на ключови въпроси:

• Как МСП могат да се подготвят за китайския пазар и да защитят интелектуалната си собственост;

• Какви са инвестиционните възможности във възобновяемата енергия и устойчивите технологии;

• Как AI и дигиталната трансформация могат да помогнат на износа;

• Как Alibaba и глобалните платформи дават директен достъп до 1,4 млрд. потребители;

• Как логистиката и киберсигурността стават ключови елементи за устойчив растеж.

Китайските делегации и компании могат да предложат нови възможности за Балканите. Форумът ще бъде уважен от високи делегации от Пекин, Далян, провинциите Дзянси и Шандун, както и представители на водещи търговско-промишлени асоциации. Сред компаниите и институциите, които ще търсят партньорства в Пловдив, са:

• Beijing People’s Association for Friendship with Foreign Countries – организация с ключова роля за международното сътрудничество на Китай;

• Dalian Municipal People’s Government – делегация от индустриалния център Далян, с ресори екология, развитие и инвестиционна промоция;

• Jiangxi Ganping Chamber of Commerce – търговско-промишлена палата, обединяваща компании от строителство, технологии и производство;

• BISEN Smart Access Co., Ltd. – производител на интелигентни технологии и електроника;

• Jiangxi Ganxiang Construction Service Co., Ltd. – компания с опит в строителни и инфраструктурни проекти;

• Jiangxi Province Rijiang Cement Manufacturing Co., Ltd. – лидер в производството на строителни материали;

• Jiangxi Lianhua Mountain Health Resort Co., Ltd. – инвеститор в здравен туризъм и курортна индустрия;

• Nuctech Company Limited – световен лидер в технологиите за сигурност;

• Shandong Hi-Speed Group, Ltd. – един от най-големите инфраструктурни и строителни конгломерати в Китай.

Форумът ще бъде допълнен от експертни лекции и анализи:

• доц. Григор Сарийски – „Отвъд долара: как МСП да печелят в многовалутния свят“;

• проф. Иво Христов – „Краят на сигурността: новият глобален ред“;

• международни гости като д-р Ханс Брауър и д-р Петер Амон, които ще очертаят мястото на Балканите в глобалната икономическа карта.

Форумът не е политическа сцена, а пазар на възможности. Той съчетава знание, сделки и контакти – с ясна цел: да помогне на компаниите да намерят нови партньори, да стартират конкретни проекти и да се позиционират устойчиво на един от най-динамичните пазари в света.

За повече информация:

Икономически форум „Пътят на коприната“ 2025 – Балкани–Китай

25–26 септември 2025 г. | Пловдив, Конгресен център, Зала „България“

Регистрация и билети: https://shorturl.at/DAJDu

www.bccid.com