България за шести пореден месец е с най-голям ръст на производствените цени в ЕС.

България за шести пореден месец отчита най-висок ръст на производствените цени в промишлеността (PPI) в Европейския съюз. Според предварителните данни на Евростат за юли 2025 г. показателят у нас се е увеличил с 10,7% на годишна база – единственият двуцифрен ръст сред всички държави членки.

На следващите места се нареждат Дания с повишение от 4,5% и Румъния с 2,5%. Най-силно понижение е отчетено в Естония (-6,1%), Люксембург (-4,5%) и Португалия (-3,6%).

И по отношение на месечните данни България е сред страните с най-бързо нарастване. През юли производствените цени у нас са се увеличили с 5,7% спрямо юни, което поставя страната на второ място след Румъния, където ръстът достига 6,7%. Най-осезаем спад за същия период се наблюдава в Естония (-1,0%), Латвия (-0,7%) и Люксембург (-0,4%).

Общо за Европейския съюз цените на производителите са се повишили с 0,6% през юли спрямо предходния месец, докато в еврозоната увеличението е 0,4%. Месец по-рано ръстът е бил съответно 0,7% в ЕС и 0,8% в еврозоната.