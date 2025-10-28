България и ''Райнметал'' подписват договора за изграждане на завод за барут и снаряди

България и германският технологичен концерн „Райнметал“ ще обявят началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси днес на официална церемония в Министерския съвет, съобщиха от правителствената информационна служба.

Инвестицията в размер на близо 1 млрд. лева е сред най-значимите през последните години и е ключова стъпка за модернизирането на българската отбранителна индустрия, се посочва в съобщението. Тя е също част от усилията на Европейския съюз и НАТО за укрепване на отбранителните способности и стратегическата автономност на Европа в контекста на променената геополитическа среда.

Икономически растеж, развитие на производствени мощности от най-ново поколение и нови близо 1000 висококвалифицирани работни места са само част от ползите за България от реализацията на проекта, добавят още от правителствената служба.

С изграждането на завода България ще възстанови ключов елемент от отбранителния си капацитет и ще засили позициите си в европейската отбранителна индустрия. Иновативният завод за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между „Райнметал“ и ВМЗ-Сопот.

Под договора подписите си ще сложат главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер и директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ на концерна Роман Кьоне. От българска страна договора ще подпише изпълнителният директор на „Вазовски машиностроителни заводи“ (ВМЗ) Иван Гецов. На церемонията ще присъства министър-председателят Росен Желязков.

ВМЗ-Сопот ще създаде съвместно дружество с „Райнметал“, като съотношението на собствеността ще бъде 49% към 51%. В момента завършва планирането на джойнт венчъра и сключването на споразумението, обясни министърът на отбраната Атанас Запрянов през септември.

По думите му изграждането на фабрика за барут и снаряди е шанс за българската отбранителна индустрия да внедри стандарти на производство, които позволяват на ВМЗ-Сопот да стане доставчик и на страните членки на НАТО и ЕС.

На 25 август лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов проведе среща с главния изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер в централата на концерна в Дюселдорф (Германия).

На нея стана ясно, че България и най-големият отбранителен концерн в Европа "Райнметал" ще изградят на територията на страната ни два нови военни завода. Единият ще е за производство на барут и заряди, а другият – за производство на 155 мм снаряди (далекобойни изстрели) по стандарт на НАТО.