Асоциацията на работодателите се разгневи за пуснатия в последния момент бюджет

Малко след като бе публикуван проектобюджетът за догодина, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) излезе с гневно становище срещу практиката от последните години това да се случва в последния момент, с часове за становища вместо разумни срокове. 

Становището е изпратено до вицепремиера Томислав Дончев и финансовия министър Теменужка Петкова.

"В конкретния случай, едва в късните часове на 3 ноември т.г. получихме проектите на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г. и Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г. Това не е държавническо поведение, а неглижиране на социалния диалог и ролята на социално-икономическите партньори. Дори цялата административна мощ на държавата (с 145 802 щатни бройки към 31.12.2024 г., според ИИСДА) едва ли би подготвила качествени позиции в такива „часови“ рамки", възразяват от АОБР.

Организацията стига до заключение, че абсурдно късите срокове (под 24 часа за заседание на Комисията по бюджетна политика към НСТС и едва денонощие преди заседанието на НСТС) не са "техническа" грешка, а съзнателно използван инструмент за заобикаляне на обществения дебат. Което е напълно неприемливо.

АОБР категорично се противопоставя на отказа от реформи и на липсата на мерки за ефективност на публичните разходи, както и на отстъплението от многократно заявения ангажимент за непромяна на данъчно-осигурителната система.

"Повишаването на осигурителните вноски с 2 процентни пункта (над 10% ръст на разхода за осигурителни вноски за фонд “Пенсии“) и двукратното увеличение на данъка върху дивидента са действия в обратната посока и ще предизвикат верига от необратими процеси: отлив на инвестиции, нарастване на сивата икономика, влошаване на конкурентоспособността на икономиката, ръст на инфлацията, забавяне на икономическия растеж и в крайна сметка ще ерозират приходите в бюджета, вместо да ги стабилизират", изтъкват от асоциацията.

