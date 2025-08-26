Асен Василев пита финансовия министър: Теменужке, къде са парите от дълга?

За последните шест месеца правителството изтегли дълг, колкото за последните 3 г. взети заедно, обяви председателят на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев във видео на фейсбук страницата на ПП.

От приемането на бюджета до днес са изтеглени над 16,5 млрд. лв. дълг. За 2022, 2023 и 2024 г., взети заедно, е изтеглен дълг от 15,5 млрд. лв., посочи Василев, като уточни, че е ясно къде са отишли парите - пенсиите са се удвоили, заплатите почти са се удвоили, данъчните облекчения за млади семейства са станали 600 лв., безплатни учебници от 1. до 12. клас, 300 лв. за всяко тръгващо на училище дете в 1., 2., 3., 4. и 8. клас. Останалите ученици също щели да получат пари, ако ГЕРБ и "Има такъв народ" не са се противопоставили.

Василев допълни още, че бюджетът на АПИ за пътища е бил 350 млн. лв., а е станал 4 млрд. лв. Над 1 млрд. лв. са били дадени за нови влакове на БДЖ, нови линейки и пр.