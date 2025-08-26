Асен Василев пита финансовия министър: Теменужке, къде са парите от дълга?

За последните шест месеца правителството изтегли дълг, колкото за последните 3 г. взети заедно, обяви председателят на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев във видео на фейсбук страницата на ПП.
От приемането на бюджета до днес са изтеглени над 16,5 млрд. лв. дълг. За 2022, 2023 и 2024 г., взети заедно, е изтеглен дълг от 15,5 млрд. лв., посочи Василев, като уточни, че е ясно къде са отишли парите - пенсиите са се удвоили, заплатите почти са се удвоили, данъчните облекчения за млади семейства са станали 600 лв., безплатни учебници от 1. до 12. клас, 300 лв. за всяко тръгващо на училище дете в 1., 2., 3., 4. и 8. клас. Останалите ученици също щели да получат пари, ако ГЕРБ и "Има такъв народ" не са се противопоставили.
Василев допълни още, че бюджетът на АПИ за пътища е бил 350 млн. лв., а е станал 4 млрд. лв. Над 1 млрд. лв. са били дадени за нови влакове на БДЖ, нови линейки и пр.
"Къде отидоха тези 16,5 млрд. лв., които правителството взе през последните 6 месеца? Доходите са замразени, цените растат и бъркат всеки ден в джоба на гражданите. Пари няма за нищо и постоянно ни се обяснява как проблема го бил създал някой друг. И след това Борисов се чуди защо хората протестират, докато Пеевски всеки ден се грижи за тях. Как няма да протестират, като за 6 месеца взеха повече дълг, отколкото за последните 3 г. И този дълг, както Теменужка каза, била възможност. Ние, като обяснявахме, че това е възможност за крадене, казаха: Не, не, ние няма да го вземем. Е, взеха го. Къде са парите, Теменужке? На кой ги даде (правописът е според казаното - бел. ред.), защото не стигнаха до нито един от българските граждани?", пита бившият финансов министър.
3055
1
26.08 2025 в 22:17
Държава ли е, народ ли е да ги опишеш, верно няма такъв народ, да си седи удома и реве у нета.. :((((
