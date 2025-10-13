Хасковските села Боян Ботево и Славяново имат нови кметове. В Черногорово ще има балотаж

Кметове на две от три села в област Хасково, в които имаше предсрочни частични избори за кмет на населено място, вече са избрани. В димитровградското село Черногорово ще има балотаж идната неделя.

Това съобщиха за БТА от Общинските избирателни комисии (ОИК) в Минерални бани, Димитровград и Харманли.

В село Боян Ботево, община Минерални бани, новият кмет е Вилдан Мехмед, излъчена от Движение за права и свободи. Тя бе и единствен претендент, след като съперникът ѝ, издигнатият от Инициативен комитет Шабанали Мехмед се отказа от надпреварата. Мехмед получи 285 гласа от общо 638 избиратели. От тях 31 са зачеркнали квадратчето "Не подкрепям никого". Избирателната активност е 50,94 процента.

В харманлийското село Славяново независимият Николай Балабанов победи с 207 гласа Радко Кьосев от БСП-Обединена левица, който получи 72 гласа. В селото правото да пуснат бюлетина имаха 509 души. Балабанов бе кмет от местния вот през 2023 година, но бе отстранен от поста в края на март т. г. след получени сигнали за несъвместима с длъжността му търговска дейност.

В димитровградското село Черногорово кандидатката на ГЕРБ Лидия Молева събра 193 гласа. За Христина Статева от Движение за права и свободи вота си дадоха 148 души, а за издигнатия от Инициативен комитет Петьо Петков гласуваха 129 избиратели. Така идната неделя на балотаж отиват Молева и Статева, реши ОИК.

Изборите започнаха и на трите места в спокойна обстановка. В хода на вота бе заведен само един сигнал за незаконна агитация в село Славяново, но ОИК-Харманли го счете са неоснователен.

Решенията и на трите ОИК могат да бъдат обжалвани в Административния съд в Хасково.