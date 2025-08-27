Гръмнаха младоженеца на турска сватба

OFFNews 27 август 2025 в 19:03 1255 0
младоженци

Снимка Pexels
Младоженци.

23-годишен младоженец загина, след като бе прострелян по време на празнична стрелба на собствената си сватба в северна Турция, съобщава БГНЕС.

Инцидентът е станал, докато младоженецът и булката били изпращани към дома си след церемонията. Изстрелите са произведени от роднина на булката – 47-годишна жена, която е задържана от силите за сигурност. При претърсване в дома ѝ са открити два незаконни пистолета.

Прокуратурата е започнала разследване по случая.

„Празничната стрелба“ е разпространена практика на сватби в северните райони на Турция. Само преди седмица друг мъж загина, а двама бяха ранени при подобен инцидент в провинция Трабзон. Тогава сватбата беше отменена, а двама души – сред които и полицай – бяха задържани.

