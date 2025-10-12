Президентът на БФС: С тези футболисти - никакъв шанс да се гордеем с футбола си

"Абсолютно не смятам да търся на никого отговорност. Националният отбор или Федерацията е пазарът, който показва футболистите, които клубовете създават. Това за момента са играчите на националния отбор. За това ние казваме, че това е следствието на всички онези неща, които са се случвали в миналото. Затова работим в детско-юношеската школа, за да можем да изкарваме качествени играчи на различно ниво, за да могат да представляват България. С тези футболисти – без да искам да се обиждат – България няма никакъв шанс да се гордее с футбола си".

Това заяви президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов след загубата на България от Турция с 1:6 в световна квалификация, играна на стадион "Васил Левски".

През първото полувреме "лъвовете" стояха равностойно, но след почивката гостите достигнаха до изразителен успех.

В началото на второто полувреме Виктор Попов си вкара автогол и турците отново поведоха. В 53-ата минута Кенан Йълдъз вкара трети гол в българската врата, а след три минути лявото крило вкара от подобна ситуация за 4:1.

В средата на второто полувреме Мехмет Зеки Челик покачи с глава на 5:1. В самия край Ирфан Кахведжи фиксира крайния резултат.