Фон дер Лайен: Европа не може да се надява, че бурята ще я подмине. Водим битка за свобода и независимост

Европа е в битка за свобода и независимост. Така Урсула фон дер Лайен започна годишната си реч пред Европейския парламент в Страсбург.





"Европа се бори. Тя се бори за континент, който е цял и на който цари мир, за една свободна и независима Европа. Бори се за нашите ценности и нашите демокрации. Бори се за свободата ни и способността ни сами да определяме съдбата си. Да сме наясно — това е борба за бъдещето ни", продължи тя.

Фон дер Лайен подчерта, че Европа не може да се надява, че бурята ще я подмине и че ще трябва да се бори за правото да определя собственото си бъдеще.

Тя описа като "враждебен" света, пред който е изправена Европа и в който трябва да намери мястото си.

Председателката на ЕК призова за единство между страните членки и между институциите в защита на свободата и независимостта на Съюза.

Урсула фон дер Лайен отбеляза, че най-важният приоритет остава подкрепата за Украйна и европейската сигурност. Тя очерта силен ангажимент към Украйна и посочи, че са предложени нави финансови механизми - концепция за Reparations Loan с използване на имобилизирани руски активи, програма „Qualitative Military Edge“ за модернизиране на украинските въоръжени сили.

Председателката на ЕК е категорична, че Русия трябва да плати цената за започналата от нея война в Украйна. Тя каза, че ЕС ще отдели 6 млрд. евро за засилване на производството на дронове в Украйна.

Фон дер Лайен увери, че европейските държави, които купуват оръжие от Украйна, ще могат да разчитат на финансова подкрепа от ЕС. Тя се застъпи за отпускане на репарационен заем за Украйна, който да бъдат покрит от замразените руски активи.

Председателката на ЕК заяви и пълна подкрепа за Полша. През нощта на 10 септември Полша приведе противовъздушната си отбрана и авиацията в повишена готовност, тъй като руски дронове нахлуха в нейното въздушно пространство. Министърът на отбраната на страната Владислав Косиняк-Камиш заяви, че повече от 10 дрона са прелетели в полското въздушно пространство.

Тя бе категорична, че Европа ще защитава всеки квадратен сантиметър от своята територия, затова на следващия Европейски съвет ще се представи ясна пътна карта за започването на нови съвместни проекти в областта на отбраната, за определянето на конкретни цели за 2030 г., за създаването на европейски семестър за отбраната.

"2030 година е утре. Затова Европа трябва да започне да се подготвя от днес."

Урсула фон дер Лайен обяви, че Европейската комисия ще прекрати финансовата помощ за Израел, с изключение на парите за граждански организации и "Яд Вашем" и ще прекрати частично споразумението за асоцииране в търговската му част, като част от мерки срещу Израел заради глада в Газа.

Комисията ще предложи на страните членки да санкционират членове на израелското правителство и селища със заселници.

Тя посочи, че е "приятел на Израел" и настоява за освобождаването на израелските заложници, но че в дългосрочен план единственото реалистично решение на конфликта е създаването на палестинска държава.

Евродепутатите многократно аплодираха Урсула хан дер Лайен и ставаха на крака по време на речта ѝ, засягаща Украйна и Газа.

След като председателката на ЕК заговори за засилване на конкурентоспособността, тя срещна неодобрението на част от залата.

Фон дер Лайен заяви, че Комисията ще предложи в началото на 2026 г. корпоративни правила, които позволяват на стартиращите компании да се разрастват по-лесно в блока.

“Европа има много стартиращи компании с висок потенциал в технологии като изкуствен интелект и квантова технология, но ограничената наличност на рисков капитал ги принуждава да се обръщат към чуждестранни инвеститори", каза Урсула фон дер Лайен.

Комисията също така планира да се обедини с частни инвеститори във Фонд за разрастване на Европа.

Урсула фон дер Лайен обяви и нова пътна карта за единния пазар, която ще определи политически срокове до 2028 г.

"Единният пазар остава непълен, най-вече в три области: финанси, енергетика и телекомуникации", заяви тя.

Комисията подготвя Закон за кръговата икономика за 2026 г., който има за цел да улесни превоза на отпадъци между страните от ЕС и да увеличи рециклирането.

Фон дер Лайен посочи, че Съюза трябва да се цели към енергийна независимост чрез повече възобновяема енергия.

Тя предложи ускоряване на кръговата икономика и припомни, че над 70% от електричеството вече е нисковъглеродно.

"Зеленият преход е от основно значение за нашия стремеж към независимост. Ще се придържаме курса си към нашите климатични и екологични цели. Това е задължително", каза Фон дер Лайен.

В речта бе включена и темата за наеми и жилища. Председателката на Европейската комисия анонсира създаването на законодателна инициатива за краткосрочните наеми на жилище като част от политиките си за осигуряване на достъпно жилище.

Tя показа решимост да се сложи край на зависимостта от руски горива, като каза, че ЕС трябва да ускори този процес като подобри енергийните си мрежи, което ще бъде подпомогнато на европейско ниво.

Комисията ще предложи промяна на правилата за държавната помощ, за да позволи на правителствата да предприемат мерки за справяне с жилищната криза.

Председателят на Европейската комисия засегна темата за децата и социалните мрежи като заяви, че обмисля действия за регулиране на достъпа на децата до социалните мрежи.

Тя каза, че изучава опита на Австралия, която ограничи достъпа, и че до края на годината ще получи предложения от експерти как да действа Европа.

"В цялата тази работа ще се ръководим от необходимостта да предоставим повече възможности на родителите и да изградим по-безопасна Европа за нашите деца. Защото, когато става въпрос за безопасността на децата ни онлайн, в Европа предимство имат родителите, а не печалбите."

Председателката на ЕК насочи вниманието и към свободата на медиите в Европа, като заяви, че ще се създаде център за демократична устойчивост, който ще изучава проблема за дезинформацията и ще предлага как ЕС да се справи с него.

"Комисията ще създаде специална програма за независими и локални медии", каза тя.

Фон дер Лайен не пропусна да отбележи и темата за миграцията. Тя заяви, че ЕК е предложила финансирането за миграцията и за управлението на границите да се утрои в следващия бюджет, "така че да можем ефективно да управляваме миграцията и да защитаваме външните си граници".

"Нуждаем се от система, която е човечна, но не и наивна. Трябва да се отнасяме сериозно към връщането на търсещите убежище, чиято молба е отхвърлена, в родните им страни. Недопустимо е Европа да напускат едва 20 % от тези, на които не е позволено да останат. Поради това се нуждаем от бързо споразумение относно общата система на ЕС за връщане. Не можем да губим повече време. Трябва също така да гарантираме, че ще прилагаме изцяло Пакта за миграцията и убежището, веднага щом влезе в сила. Изискванията му са строги, но справедливи. Те ще функционират обаче само ако всеки изпълни своите задължения. Това важи за всички държави членки."

Председателката на ЕК отбеляза, че ЕС се нуждае от нов режим на санкции, който взема на прицел контрабандистите и трафикантите на хора, който да послужи да замрази активите им, да ограничи възможностите им за придвижване, да сведе печалбите им до минимум.

"Трафикът на хора е жесток и престъпен бизнес и нито един трафикант или контрабандист не трябва да се измъкне ненаказан в Европа."

Фон дер Лайен не пропусна и борбата с пожарите, като отбеляза, че трябва да се увеличат усилията за повишаване на издръжливостта спрямо изменението на климата и адаптирането към него, както и за създаването на природосъобразни решения.

Трябва обаче да си осигурим и инструментите, с които да реагираме. Поради това ще предложим създаването на нов европейски център за борба с пожарите със седалище в Кипър, който би могъл да подпомага и нашите регионални съседи.

"Знаем колко е важен нашият механизъм за гражданска защита. През лятото 760 смели европейци бяха изпратени във всички краища на Европа. Те буквално бягаха към пламъците. И бих искала да завърша речта си, като изкажа почитта си към тях — пожарникарите, пилотите, екипажите. Всички, които се отзоваха."

Със заключителните си думи, Урсула фон дер Лаейн отбеляза, че иска да работи с настоящия парламент и с всички проевропейски демократични сили, за да постигне резултати в полза на европейците.

"Работя по законодателни пакети, с които да се предоставят възможности на това проевропейско мнозинство. Рамковото споразумение между Комисията и Парламента само ще укрепи нашето сътрудничество и ще ни даде възможност да работим по реалните реформи, които са необходими, защото подкрепям правото на законодателна инициатива на Европейския парламент и смятам, че трябва да преминем към квалифицирано мнозинство в някои области, например във външната политика."

Фон дер Лайен отбеляза, че е време "да се освободим от оковите на единодушието" и е важно да се гарантира, че Съюзът е по-бърз и може да постига резултати в полза на европейците, "защото само така можем да спечелим тази борба заедно".

И да осигурим мига, в който Европа постига своята независимост. И нека не забравяме, че винаги сме се борили за свободите си.