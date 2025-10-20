Финансирана от ЕС ферма за миди у нас се оказа само пясък

Европейската прокуратура в София е разпоредила подводни проучвания, които са показали, че финансираната от ЕС ферма за миди в Черно море е просто пясък, съобщиха от ведомството на Лаура Кьовеши.

Разследването се отнася до проект за иновативна ферма за отглеждане на черни миди (Mytilus galloprovincialis), финансирана по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., и разположена югоизточно от нос Емине, община Несебър.

Проектът за създаване на фермата за миди бе одобрен през юли 2020 г. по силата на споразумение за безвъзмездна помощ с краен срок за изпълнение септември 2021 г. Фермата е трябвало да започне да работи през юли 2021 г.

Експерт от Института по океанология във Варна бе посочен като автор на технологичния проект, но разследването показва, че експертът нито го е подготвил, нито го е подписал. След искане за окончателно плащане проверка на място от Държавен фонд "Земеделие" през август 2021 г. е установила несъответствия между декларираното и действителното изпълнение на проекта. На мястото има само четири гранични шамандури, маркиращи мястото, а подводните съоръжения не могат да бъдат проверени поради липса на оборудване.

По искане на Eвропейската прокуратура на 1 октомври 2025 г. следователи и водолази от Главна дирекция "Гранична полиция" – Бургас са провели инспекция на морското дъно, обхващаща площ от 240 000 квадратни метра, като са използвали подводни и въздушни дронове.

Три повърхностни буя са открити на определените координати, а един липсвал. Освен това не са свързани помежду си. Подводните видеозаписи не са показали никакви следи от инфраструктура, свързана с ферма за миди, като въжета, вериги или тръби На морското дъно имало само пясък.

За изпълнението на проекта бенефициентът е получил сумата от 280 230 евро (548 075,16 лв.), от които 210 160 евро (411 038,37 лв.) от Европейския фонд за морско дело и рибарство, а останалата част - от националния бюджет. Разследването продължава с помощта на Главна дирекция "Национална полиция".