Финансирана от ЕС ферма за миди у нас се оказа само пясък

OFFNews 20 октомври 2025 в 11:19 6358 5
Ферма за миди

Снимка Европейска прокуратура

Европейската прокуратура в София е разпоредила подводни проучвания, които са показали, че финансираната от ЕС ферма за миди в Черно море е просто пясък, съобщиха от ведомството на Лаура Кьовеши.

Разследването се отнася до проект за иновативна ферма за отглеждане на черни миди (Mytilus galloprovincialis), финансирана по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., и разположена югоизточно от нос Емине, община Несебър.

Проектът за създаване на фермата за миди бе одобрен през юли 2020 г. по силата на споразумение за безвъзмездна помощ с краен срок за изпълнение септември 2021 г. Фермата е трябвало да започне да работи през юли 2021 г.

Експерт от Института по океанология във Варна бе посочен като автор на технологичния проект, но разследването показва, че експертът нито го е подготвил, нито го е подписал. След искане за окончателно плащане проверка на място от Държавен фонд "Земеделие" през август 2021 г. е  установила несъответствия между декларираното и действителното изпълнение на проекта. На мястото има само четири гранични шамандури, маркиращи мястото, а подводните съоръжения не могат да бъдат проверени поради липса на оборудване.

По искане на Eвропейската прокуратура на 1 октомври 2025 г. следователи и водолази от Главна дирекция "Гранична полиция" – Бургас са провели инспекция на морското дъно, обхващаща площ от 240 000 квадратни метра, като са използвали подводни и въздушни дронове.

Три повърхностни буя са открити на определените координати, а един липсвал. Освен това не са свързани помежду си. Подводните видеозаписи не са показали никакви следи от инфраструктура, свързана с ферма за миди, като въжета, вериги или тръби На морското дъно имало само пясък.

За изпълнението на проекта бенефициентът е получил сумата от 280 230 евро (548 075,16 лв.), от които 210 160 евро (411 038,37 лв.) от Европейския фонд за морско дело и рибарство, а останалата част - от националния бюджет. Разследването продължава с помощта на Главна дирекция "Национална полиция".

    2630

    5

    kokoto

    20.10 2025 в 13:53

    -0
    +2
    от 30 години е така, крадат и делят а европрокуратурата в нокаут

    5129

    4

    Mateevk

    20.10 2025 в 12:54

    -3
    +0
    Нека да не преувеличаваме. Не са 90% просто усвоени пари. Много по-малко са. Има доста смислени проекти, които си струват вложените в тях пари. Знам го от опит.

    1948

    3

    craghack

    20.10 2025 в 12:40

    -0
    +6
    Хубаво, но евродепутатчетата или някой незнаен евро чиновник - не съм наясно, скопиха европрокуратурата. Вместо наднационален орган с прокуриро от Германия, Франция, Бенелюкс, Дания и Швеция тя разчита на корумпетата по места. Съответно резултатите й мижави.
    ЕС има един единствен шанс. Да върви към ускорена федерализация. Обаче без евросубсидии, а само с налагане на правила. Който може да ги спазва оцелява, който не - вън!

    510

    2

    sandman

    20.10 2025 в 11:39

    -0
    +8
    Типични заблатени питеци - измамници.

    3248

    1

    user4eto

    20.10 2025 в 11:35

    -0
    +8
    Ако се пуснат проверки по всички проекти финансирани с пари от ЕС, в 90% от тях няма да се открие каква да е реализация, а само усвояване на средства.
    Така в България се карат скъпи коли и се купуват скъпи имоти.
     