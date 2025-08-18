Евростат: Увеличава се броят на регистрациите и фалитите на фирми в ЕС и България

През второто тримесечие на 2025 г. броят на регистрациите на предприятия от ЕС се е увеличил с 4,6% в сравнение с първото тримесечие на 2025 г., отчита Евростат.

В същото време броят на обявяванията в несъстоятелност се е увеличил с 1,7% в сравнение с първото тримесечие на 2025 г.

През второто тримесечие на 2025 г. броят на регистрациите на фирми се увеличи във всички сектори на икономиката в сравнение с предходното тримесечие, с изключение на промишлеността, където нямаше промяна. Най-висок ръст е отчетен в транспорта (13,1%), информацията и комуникациите (8,2%) и финансовите услуги (5,2%).

През второто тримесечие на 2025 г. обявяванията на фалити показаха смесени тенденции в различните сектори. Броят на фалитите се е увеличил в 4 сектора, докато в други 4 е регистриран спад. Най-голямо увеличение е регистрирано в сектора на информацията и комуникациите (13,6%) и строителството (8,1%), докато най-голямо намаление на фалитите е регистрирано в хотелиерството и хранителните услуги (-7,5%) и търговията (-3,7%).

През второто тримесечие на 2025 г. спрямо първото най-голямо увеличение на регистрациите на нови предприятия е наблюдавано в Нидерландия (57,7%), Испания (27,6%) и Румъния (19,0%). Най-голямо намаление на регистрациите на нови предприятия е наблюдавано в Дания (-18,2%), Кипър (-8,4%) и Германия (-6,2%).

През второто тримесечие на 2025 г. спрямо първото, сред страните от ЕС, за които има налични данни, най-голямо увеличение на обявените фалити е наблюдавано в Латвия (70,7%), Кипър (66,8%) и Словакия (20,1%). Най-голямо намаление на броя на обявените фалити е регистрирано в Естония (-28,7%), Испания (-8,3%) и Швеция (-8,1%). В малките страни тримесечният абсолютен брой на фалитите е много нисък и ниските числа могат да направят индексите много волатилни, какъвто е случаят с Кипър и Латвия.

Новорегистрираните дружества в България са се увеличили през второто тримесечие на 2025 г. със 7,3% спрямо първото, когато е отчетен спад от 2,7%, а компаниите, подали декларации за фалит - със 7,7%, след спад през първото тримесечие на годината от 5,8%.