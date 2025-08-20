Евростат: Годишната инфлация в еврозоната през юли остава без промяна

Годишната инфлация в еврозоната през юли остава на ниво от 2%, без промяна спрямо юни, показват последните данни на Евростат, публикувани на сайта на европейската статистическа служба. Година по-рано темпът на покачване на цените е бил 2,6%.

Най-ниските годишни темпове са регистрирани в Кипър (0,1%), Франция (0,9%) и Ирландия (1,6%). Най-високите годишни темпове са отчетени в Румъния (6,6%), Естония (5,6%) и Словакия (4,6%). В сравнение с юни 2025 г. годишната инфлация е спаднала в осем държави членки, останала е стабилна в шест и се е повишила в 13.

Годишната инфлация в България се ускорява до 3,4% през юли спрямо 3,1% месец по-рано.

През юли 2025 г. най-голям принос за годишния темп на инфлация в еврозоната имат услугите (1,46 %), следвани от храни, алкохол и тютюн (0,63 %), неенергийни промишлени стоки (0,18 %) и енергия (-0,23 %).