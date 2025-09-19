Европейските борси отчитат ръст преди разговора Тръмп–Си Дзинпин.

Европейските борси отчетоха ръст в предобедната търговия на фона на очакванията за разговор между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския му колега Си Дзинпин, съобщава американската телевизия CNBC.

Двамата лидери ще обсъдят възможно споразумение, което да позволи на приложението TikTok да продължи да работи на американския пазар и да смекчи напрежението между двете икономики.

Инвеститорите продължават да следят внимателно и паричната политика. През седмицата Федералният резерв на САЩ понижи основния си лихвен процент, докато Bank of England остави нивата без промяна. Централните банки на Норвегия и Канада също обявиха намаления.

Продажбите на дребно във Великобритания отчетоха по-силен от очаквания ръст през август, докато пазарите следят предстоящите данни за производствените цени в Германия и бизнес доверието във Франция.

Европейските борси отчетоха повишения в предобедната търговия. Към 11:30 ч. българско време германският DAX във Франкфурт нарасна с 95,19 пункта, или 0,4%, до 23 769,72 пункта. Парижкият CAC 40 прибави 68,72 пункта (0,87%) до 7923,33 пункта.

В Лондон водещият FTSE 100 се покачи с 11,31 пункта, или 0,12%, до 9239,42 пункта. По-широкият индекс Stoxx Europe 600 отчете ръст с 1,68 пункта (0,3%) до 556,69 пункта.