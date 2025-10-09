Европейската комисия разследва Унгария за шпионаж

Европейската комисия започва вътрешно разследване на съобщения в европейски медии за шпионаж от страна на Унгария срещу институциите на ЕС, съобщава Ройтерс. Обвиненията са направени след съвместно разследване на унгарската неправителствена журналистическа организация Direkt36 с белгийски и германски медии.

Според представените данни преди 10 години в унгарското Постоянно представителство към институциите на ЕС в Брюксел са били изпратени двама служители, уличени по-късно в шпионаж. По това време представителството е ръководено от днешния унгарски еврокомисар Оливер Вархей. Твърди се, че шпионите предлагали пари срещу чувствителна и поверителна информация от институциите на ЕС.

През януари Европейският парламент обсъди подобни твърдения, като отбеляза, че европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) е била сред институциите, засегнати от унгарски шпионаж, след като преди това е започнала разследване на съмнения за злоупотреби по проект, свързан с унгарския премиер Виктор Орбан, обяснява БТА.

„Комисията взема предвид всички скорошни публикации, според които унгарска разузнавателна служба е извършвала шпионски операции срещу ЕС и негови служители. Комисията приема подобни обвинения изключително сериозно“, заяви говорител на Европейската комисия.

Еврокомисарите трябва да следват правилата за поведение и съответните текстове от договора за ЕС, посочи говорителят. Той отбеляза, че правилата предвиждат независимостта на еврокомисарите да бъде извън съмнение, както и те да бъдат напълно независими и нито да искат, нито да приемат инструкции от никое правителство, институция, орган, служба или агенция, да въздържат се от всякакво действие, несъвместимо с техните функции или с изпълнението на техните задачи.