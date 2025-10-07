Европарламентът улесни механизма за суспендиране на визите за ЕС

Евродепутатите одобриха днес реформа на механизма на ЕС за суспендиране на визите, засягаща 61 държави, чиито граждани понастоящем могат да пътуват до Шенгенското пространство без виза за краткосрочно пребиваване до 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период.

Механизмът позволява на Европейската комисия да въведе отново визови изисквания за дадена страна, когато има опасения за сигурността — първо временно, докато се провежда разследване и диалог, а след това постоянно, ако проблемите продължават.

Причините включват заплахи за вътрешната сигурност (включително увеличение на тежките престъпления, извършени от граждани на съответната страна) и значително увеличение на неуспешните молби за убежище, отказани влизания или броя на хората, които превишават срока на визите си.

Реформата добавя нови основания за задействане на суспендиране, а именно:

хибридни заплахи (ситуации на осъществявано на държавно равнище инструментализиране на мигранти);

схеми за гражданство срещу инвестиции (или т.нар. „златни паспорти“), които пораждат опасения за сигурността;

липса на съгласуваност с визовата политика на ЕС;

нарушения на Устава на ООН;

нарушения на правата на човека или международното хуманитарното право;

и неспазване на решенията на международни съдилища.

Допълненията привеждат основанията за суспендиране в съответствие с основанията за освобождаване от изискване за визи и имат за цел да създадат възпиращ ефект. Съществуващите основания, включително опасения за сигурността и липса на сътрудничество по отношение на обратното приемане, ще бъдат запазени.

За да се възпрепятстват правителствата на трети държави да нарушават условията на споразуменията за премахване на визите за краткосрочно пребиваване, законът ще даде на ЕС по-голяма гъвкавост да суспендира визовата свобода за държавни служители, които могат да носят отговорност за нарушения на правата на човека.

Законодателството, което вече е неофициално договорено от преговарящите от Парламента и Съвета, беше одобрено на пленарно заседание с 518 гласа „за“, 96 гласа „против“ и 24 гласа „въздържал се“. То все още трябва да бъде официално прието от Съвета. Ще влезе в сила 20 дни след публикуването му в Официалния вестник на ЕС.