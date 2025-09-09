Европарламентът не приема предложения от Комисията бюджет на ЕС

Георги Савчев 09 септември 2025 в 21:54 384 0
ЕП не приема предложения от Комисията бюджет на ЕС

Европарламентът не приема предложения от ЕК бюджет на ЕС

Предложението на Европейската комисия за бюджета на Европейския съюз за периода 2028-2034 г. е разочароващо. Това е позицията на двамата евродепутати, които ще водят преговорите от името на Европейския парламент с ЕК и държавите членки.

Предложението на ЕК за дългосрочния бюджет на ЕС не е европейско, не е прозрачно и не удовлетворява никого, заяви румънският евродепутат от Европейската народна партия Зигфрид Мурешан, докладчик на ЕП за многогодишната финансова рамка.

Отбраната и конкурентоспособността са нови приоритети за ЕС и трябва да бъдат финансирани адекватно. Същевременно  кохезионната политика и селското стопанство, които са наши традиционни приоритети, трябва да продължат да получават необходимото финансиране, а в момента ЕК предлага да изоставим европейския подход за тези две политики и да го заменим с 27 национални подхода, каза Мурешан.

Контролната роля на Европейския парламент е ограничена - няма как да приемем това, заяви португалският евродепутат от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Карла Тавареш, докладчик на ЕП за многогодишната финансова рамка.

В средата на юли Европейската комисия представи предложението си за бюджета на ЕС за периода 2028–2034 г. на стойност почти 2 трилиона евро.

Предвидените 2 трилиона евро обаче са недостатъчни -  заради многото нови приоритети на ЕС, като укрепване на сигурността, отбраната и конкурентоспособността, отбелязаха Мурешан и Тавареш.

Първата официална реакция на Европарламента ще бъде гласувана през октомври. След това започват преговорите по многогодишната финансова рамка. Те могат да продължат две години.

