Европарламентът не приема предложения от Комисията бюджет на ЕС

Предложението на Европейската комисия за бюджета на Европейския съюз за периода 2028-2034 г. е разочароващо. Това е позицията на двамата евродепутати, които ще водят преговорите от името на Европейския парламент с ЕК и държавите членки.
Предложението на ЕК за дългосрочния бюджет на ЕС не е европейско, не е прозрачно и не удовлетворява никого, заяви румънският евродепутат от Европейската народна партия Зигфрид Мурешан, докладчик на ЕП за многогодишната финансова рамка.
Отбраната и конкурентоспособността са нови приоритети за ЕС и трябва да бъдат финансирани адекватно. Същевременно кохезионната политика и селското стопанство, които са наши традиционни приоритети, трябва да продължат да получават необходимото финансиране, а в момента ЕК предлага да изоставим европейския подход за тези две политики и да го заменим с 27 национални подхода, каза Мурешан.
Контролната роля на Европейския парламент е ограничена - няма как да приемем това, заяви португалският евродепутат от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Карла Тавареш, докладчик на ЕП за многогодишната финансова рамка.
В средата на юли Европейската комисия представи предложението си за бюджета на ЕС за периода 2028–2034 г. на стойност почти 2 трилиона евро.
Предвидените 2 трилиона евро обаче са недостатъчни - заради многото нови приоритети на ЕС, като укрепване на сигурността, отбраната и конкурентоспособността, отбелязаха Мурешан и Тавареш.
Първата официална реакция на Европарламента ще бъде гласувана през октомври. След това започват преговорите по многогодишната финансова рамка. Те могат да продължат две години.
Георги Савчев
Георги Савчев е редактор в OFFNews.bg от 2012 г. насам. Завършил е Радиожурналистика и Електронни медии във ФЖМК на СУ, специализирал е във Факултета по социални науки на Masaryk University – Бърно. От 2006 до 2011 г. е заместник главен редактор на Dnes.bg. Радионаблюдател на вестник „Култура” (2007 – 2011). Пише и за португалския седмичник Expresso. Автор е на книгата „Кристина”, наградена в Националния конкурс „Южна пролет“.