Европа втвърдява тона за издаване на визи за руснаци

Европейската комисия прие по-строги правила за издаване на визи за руски граждани заради нарасналите заплахи за сигурността, свързани с войната в Украйна. Комисията отбелязва, че причина са също използването на миграцията като оръжие, саботажи и възможната злоупотреба с визи.

Зам.-шефът на ЕК Хена Виркунен отбелязва, че решението е свързано с опасностите от разпространение на дезинформация и от навлизане на дронове във въздушното пространство на ЕС. Според нея тази стъпка е необходима за защита на сигурността на европейците.

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас допълва, че ЕС е изправен пред невиждани опити за дестабилизация и саботаж с помощта на дронове. Пътуването до ЕС и свободното движение са привилегия, а не даденост, е категорична тя.

Еврокомисарят по вътрешните работи Магнус Брунер посочва, че всички заявления за визи, подадени от граждани на Руската федерация, ще бъдат подложени на обстойна проверка и повишен контрол. Това ще допринесе за защитата на Шенгенското пространство, казва той.

Отсега нататък руските граждани вече няма да получават многократни визи за ЕС, пояснява ЕК, цитирана от БТА. Това означава, че те ще трябва да кандидатстват за нова виза всеки път, когато искат да пътуват до ЕС. Това ще позволи задълбочена и честа проверка на кандидатите, за да ограничи заплахите за сигурността. Изключения ще се допускат за ограничени и обосновани случаи, например за независими журналисти и защитници на правата на човека. Предвижда се държавите от ЕС да прилагат промените еднакво.

Днешното решение се основава на съвместна оценка на държавите от ЕС, уточнява комисията. В съобщението се добавя, че след като Русия нахлу в Украйна, ЕС прекрати споразумението за облекчен визов режим за руските граждани и издаде насоки за повишаване на проверките на молбите за издаване на виза от руснаци.