Европа отново напомни: Македония цикли, защото не включва българите в конституцията

Северна Македония все още не е приела необходимите конституционни изменения за включването на българите в конституцията, посочени в Заключенията на Съвета на ЕС от юли 2022 година, които страната се ангажира да започне и осъществи.

Това пише в редовния годишен доклад на Европейската комисия за напредъка на страните кандидатки за членство в Европейския съюз.

Официално докладът все още не е публикуван, но македонската редакция на Радио Свободна Европа е получила черновата на документа.

„Властите продължиха да работят по пътните карти за върховенството на закона, реформата на публичната администрация и функционирането на демократичните институции, както и по плана за действие за защита на малцинствата. Северна Македония трябва да засили усилията си за спазване на върховенството на закона, особено чрез защита на независимостта и интегритета на съдебната система и чрез засилване на борбата срещу корупцията“, пише в доклада.

„Съществуващите двустранни договори, включително Преспанския договор между Гърция и Северна Македония и Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Северна Македония, трябва да се прилагат добронамерено от всички страни“, пише още в документа.