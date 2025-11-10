Еврокомисията предлага промени в бюджета на ЕС, за да избегне бунт в ЕП

Европейската комисия (ЕК) направи крачка назад и внесе промени в собствения си проект за дългосрочния бюджет на Европейския съюз, след като Европейският парламент (ЕП) предупреди, че може да го блокира, съобщава "Политико".

Това се случва дни преди решаващата среща между председателите на основните европейски институции, на която ще се търси компромис по Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2028–2034 г.

Напрежение около новия модел на финансиране

Представеният през юли проект на Комисията предвижда цялостна реформа в начина, по който се управляват европейските фондове. Идеята е да се обединят досегашните отделни програми – като земеделските, регионалните и социалните – в национални планове за инвестиции.

Според замисъла, всяка държава членка ще получава една обща сума, която ще разпределя по предварително договорени с Брюксел приоритети, вместо да кандидатства по различни програми със собствени бюджети.

Комисията представя този подход като начин за опростяване на процедурите и по-гъвкаво управление на средствата, но в ЕП идеята беше приета със сериозни резерви. Евродепутати от почти всички основни политически групи – Европейската народна партия, социалистите, либералите и зелените – се обявиха срещу проектобюджета. Според тях предложената схема концентрира прекалено голяма власт в националните правителства и отнема ролята на регионите и местните власти.

"Само политически декларации не са достатъчни", коментира румънският евродепутат Зигфрид Мурешан, който съпредседателства преговорите от страна на парламента.

По думите му, парламентът очаква реални промени, които да гарантират участие на регионите, на земеделските производители и на самия Европейски парламент в управлението на бюджета.

През октомври лидерите на четирите проевропейски групи в ЕП изпратиха съвместно писмо до председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, в което остро разкритикуваха първоначалното предложение. Те посочиха, че то не отчита позицията на парламента и рискува да създаде сериозни дисбаланси между държавите членки.

Евродепутатите поставиха ултиматум – ако до 12 ноември Комисията не направи конкретни промени, парламентът ще внесе резолюция за отхвърляне на проекта. Подобно развитие би замразило целия процес по приемането на бюджета, който изисква единодушие в Съвета и одобрение от страна на депутатите, пише Euractiv.com.

Новите предложения на Комисията

Под нарастващия натиск Брюксел започна да отстъпва. В неделя Комисията е внесла няколко ключови промени в първоначалния си вариант.

Сред тях е въвеждането на цел от 10% от еврофондовете, които задължително да бъдат насочени към земеделието, за да се гарантира, че подкрепата за фермерите няма да намалее. Освен това се предвижда допълнително финансиране за развитие на селските райони, успоредно с програмите по Общата селскостопанска политика, съобщава ДПА.

В опит да отговори на критиките на местните власти, Комисията предлага по-голяма роля за регионите и кметовете при определянето на приоритетите за финансиране. Те ще получат място в срещите между националните правителства и Брюксел, на които се решава как да се харчат средствата.

Друг важен елемент в пакета е засилването на ролята на Европейския парламент в контрола върху разходите, както и гаранции, че по-развитите региони няма да бъдат ощетени за сметка на по-бедните. В първоначалното предложение вече бе заложен резерв от 218 млрд. евро за изостаналите райони, който сега се допълва с още механизми.

Среща на върха

Всички тези промени ще бъдат обсъдени на среща на високо равнище в понеделник, в която ще участват Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейския парламент Роберта Мецола и премиерът на Дания Мете Фредериксен, чиято страна в момента председателства Съвета на ЕС.

Комисарят по бюджета Пьотр Серафин заяви след разговори с евродепутатите, че "е ясно, че трябва да се помисли за правни промени", без да уточни дали те ще бъдат направени преди крайния срок.

Според източници, цитирани от Euractiv, Комисията е готова на отстъпки по три ключови искания на парламента – задължително участие на регионите, промени в селскостопанската политика и засилване на влиянието на депутатите в бюджетния процес.

Общият размер на новата финансова рамка се очаква да достигне около два трилиона евро, или с близо 700 млрд. повече от настоящия седемгодишен бюджет. Държавите членки ще имат възможност да предложат свои изменения през 2026 г., а окончателната версия на бюджета трябва да бъде готова в началото на 2027 г.

Дали обаче компромисът ще бъде постигнат сега, зависи от това дали Фон дер Лайен ще успее да убеди депутатите, че реформата няма да подкопае ролята на регионите и прозрачността на европейските финанси.