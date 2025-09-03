Евробарометър: Повечето европейци вярват в бъдещето на ЕС. Българите най-скептични

Над половината българи - 59%, и 66 на сто от останалите граждани на ЕС смятат, че бъдещето на Общността е оптимистично, сочи проучване на "Евробарометър".

Половината от българските участници в допитването и останалите европейци имат положително отношение към ЕС, а 44 на сто от сънародниците ни и 41 процента от останалите - към ЕП. Мнозинството (62 на сто у нас и 72 на сто в ЕС) отчитат, че действията на ЕС се отразяват на тяхното всекидневие, като според половината това влияние е положително.

За 58 на сто от българите и 73 на сто от останалите участници тяхната страна печели от това, че е част от ЕС. Според 47 на сто от българите основната полза е в допълнителните възможности за намиране на работа (този отговор дават 25 на сто от другите участници), докато за останалите в ЕС най-важни са защитата на мира и подобряването на сигурността.

Почти половината българи (49%, 42 на сто в ЕС) са на мнение, че ЕС се развива в правилната посока. Според 50 на сто у нас и 52 процента от останалите участници, страната им не върви в правилната посока. У нас 43 на сто (55 на сто в ЕС) очакват в близките 5 г. стандартът им на живот да остане без промяна, а 27 на сто от всички отговори изразяват песимизъм.

Според 56 на сто от българските участници и 68 на сто от останалите ролята на ЕС в защитата срещу глобалните заплахи ще нараства. Мнозинството (81 на сто у нас и 90 на сто от останалите в ЕС) е на мнение, че държавите от ЕС трябва да бъдат по-обединени пред настоящите общи предизвикателства. За 69 на сто у нас и 77 на сто от другите в ЕС има нужда от по-голям европейски бюджет, с който да се осигури повече подкрепа за развиваните проекти. Повечето участници (61 на сто у нас и 64 на сто в ЕС) наскоро не са попадали на информация за дългосрочния бюджет на ЕС.

Мнозинството (82 на сто у нас и 85 на сто в ЕС) са съгласни осигуряването на европейски средства да зависи от състоянието на законността. Малко над 70% подкрепят въвеждането на нови възможности за получаване на приходи в европейския бюджет. Повечето участници (58 на сто у нас и 55 на сто в ЕС) очакват прозрачност при разпределението на общия бюджет. Сходни са дяловете на онези, които биха искали ефикасност и проследимост на бюджетните разходи.

У нас 43% (62 на сто в останалите страни от ЕС) искат ЕП да има по-голяма роля. Сред основните теми, посочени от участниците за разглеждане от евродепутатите, са инфлацията, отбраната, борбата с бедността, създаването на работни места. Участниците заявяват, че ЕП трябва да защитава най-вече мира (над 45 на сто), демокрацията (19 на сто у нас и 33 на сто в ЕС), свободата на словото (17 на сто у нас и 22 на сто в ЕС), върховенството на закона (28 на сто у нас и 22 на сто в ЕС), свободното придвижване (34 на сто у нас и 15 на сто в ЕС).

Проучването е извършено през май, като от българска страна отговори са дали 1039 участници, посочва БТА.