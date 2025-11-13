ЕС затваря кранчето за евтините стоки от Temu и Shein

Европейският съвет търси временно решение стоките от Китай да се облагат с мита още от догодина

OFFNews 13 ноември 2025 в 18:41 13254 5
ЕС

Финансовите министри на Европейския съюз са се споразумели за мерки за ограничаване на притока на малки пратки в ЕС. Според действащите правила пратките на стойност под 150 евро са освободени от мита.

Санкцията ще засегне най-вече евтините китайски стоки на Temu, Shein и Aliexpress, които досега пристигат без облагане и доставката до получателя е безплатна.

Министрите смятат, че това води до нелоялната конкуренция за продавачите от ЕС и поражда опасения за околната среда. Очаква се промените да влязат в сила от 2028 г., когато центърът за митнически данни на ЕС - в момента в процес на преговори, стане активен. Той ще е платформата на ЕС за взаимодействие с митниците и засилване на контрола. 

Центърът в момента е в процес на преговори между съвета и Европейския парламент като част от по-широка фундаментална реформа на митническата рамка на ЕС. Неговите възможности, които ще позволят изчисляване и уведомяване за митническо задължение за всяка стока, ще позволят на митническите органи в целия ЕС да прилагат пълния режим за малки пакети, влизащи в ЕС.

Европейският съвет обаче обяви, че ще работи по временно решение, което може да влезе в сила "възможно най-скоро през 2026 г.".

"Много съм доволна, че постигнахме споразумение за премахване на безмитния праг от 150 евро. Ние гарантираме, че митата ще се плащат от първото евро, създавайки равни условия за европейските предприятия и ограничавайки притока на евтини стоки. Също така се съгласихме с необходимостта да работим за временно решение възможно най-скоро през 2026 г.", посочи датския министър на икономиката Стефани Лосе, цитирана от БНР.

Данните показват, че в момента 65% от малките пратки, влизащи в ЕС, са под прага от 150 евро, именно за да се избегнат мита върху вноса. Освен ефекта си върху конкурентоспособността на компаниите от ЕС, прагът е породил и опасения за околната среда, предвид стимула за компании извън ЕС да разделят пратките на отделни по-малки пакети, когато изпращат стоки в съюза.

Европейският съвет добави, че 91% от всички малки пратки до ЕС през 2024 г. са дошли от Китай и че прагът на стойността е довел до подценяване на 65% от тези пратки.

Поради неотложността на ситуацията съветът пое ангажимент да работи за намирането на просто временно решение за налагане на мита върху такива стоки "възможно най-скоро през 2026 г." и до пускането в експлоатация на митническия център за данни през 2028 г. Работата по разработването на решението ще продължи през следващите седмици.

    20434

    5

    случайно прочетох

    14.11 2025 в 11:54

    -10
    +3
    Не само "това води до нелоялната конкуренция".
    В София навсякъде се нацвъкаха китайски молове и магазини "по левче", където касовите апарати са почти декоративни, а персоналът е без осигуровки.

    4052

    4

    IvoIvo

    14.11 2025 в 10:38

    -0
    +10
    Сетиха се верно...

    1900

    3

    LegendOfZelda

    14.11 2025 в 04:00

    -33
    +0
    Наистина за пореден път се убеждаван че най долната и нискоинтелигентна измет пише в този форум )))) Това е по голямо дъно и от на дневник форума. Четейки как слюнките тук величаят комунистите в ЕС които не могат да измислят нищо освен нови данъци, все по силно се моля Путин да спечели по бързо учи по убедителноьв Украйна. Това е единствената надежда това раково нещо да се разпусне или поне да се реформира. Хората в Китай работят, изметта в ЕС налагат данъци, а слюнките тук аплодират. Мърша! П.С На редактора който ще ми изтрие поста пожелавам да му умрат децата

    11015

    2

    Миле Елисеев

    13.11 2025 в 23:27

    -0
    +10
    Наистина, сетиха се...

    4246

    1

    БотоксПутю

    13.11 2025 в 21:55

    -8
    +23
    Крайно време беше.
     
