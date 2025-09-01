ЕС ще засили сателитната защита срещу GPS заглушаване

Европейският съюз ще разположи допълнителни сателити в ниска околоземна орбита, за да засили защитата срещу намеса и влияние в GPS системите, заяви еврокомисарят по отбраната Андриус Кубилиус, цитиран от "Ройтерс".
По думите му ще бъдат подобрени възможностите за засичане на намеса.
Коментарът беше направен, след като стано ясно, че са били заглушени навигационните сателитни системи преди кацането в Пловдив на самолета, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
Според българските власти заглушаването е в резултат на руска намеса, заяви говорител на ЕК.
Председателят на ДСБ ген. Атанас Атанасов поиска оставката на и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев заради инцидента.
