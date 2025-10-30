ЕС се отказа от спорната поправка за следене на чатове

Идеята беше това да е мярка срещу сексуално насилие на деца

OFFNews 30 октомври 2025 в 21:04 196 0
Европейският парламент, Getty

Снимка Getty Images
Европейският парламент

Европейският съюз ще се откаже от един от най-критикуваните текстове в Регламентa за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца - този, който предвиждаше възможност за проследяване на лични кореспонденции, предаде АФП.

Европейската комисия представи през 2022 г. законопроект, целящ да ограничи разпространението на изображения и видеоклипове със сексуално насилие над деца. В него бе включена разпоредба, според която онлайн платформите и приложенията за чат трябва да откриват и сигнализират за подобно съдържание.

Мярката беше остро критикувана от евродепутати и някои държави членки, включително Германия, като "непропорционална" намеса в личното пространство. Споровете се концентрираха върху възможността за проследяване на лични съобщения, дори в криптирани приложения като "Сигнал" (Signal) и "Уатсап" (WhatsApp).

След продължителни преговори Дания, която председателства ЕС, предложи спорната разпоредба да бъде премахната с цел актът да бъде приет възможно най-скоро. Действащите в момента правила за идентифициране на онлайн съдържание със сексуално насилие над деца изтичат през април 2026 г., което прави приемането на новите регулации спешно.

"Това е голяма крачка напред", заяви германският активист и бивш евродепутат Патрик Брайер, който е един от най-гласовитите противници на разпоредбата, известна като "чат контрол".

Според доклад на британската организация "Интернет уоч фаундейшън" (Internet Watch Foundation), публикуван през 2024 г., 62 процента от съдържанието със сексуално насилие над деца се хоства на сървъри, разположени в Европейския съюз, посочва БНР.

