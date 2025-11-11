ЕС създава свой аналог на ЦРУ и ФСБ

Европейската комисия започна създаването на нов разузнавателен орган под ръководството на председателя Урсула фон дер Лайен. Ще се направи опит да се подобри използването на информация, събрана от националните шпионски агенции, съобщи Financial Times.

Звеното, което ще бъде сформирано в рамките на генералния секретариат на комисията, планира да наеме служители от цялата разузнавателна общност на ЕС и да събира секретна информация за съвместни цели.

Според британския вестник, "в рамките на този подход се разглежда въпросът за създаването на специализирана служба".

Освен това, Европейският съюз възнамерява да създаде специализиран център за борба с предполагаемата дезинформация от страна на Русия, Китай и други страни.

Публикуването на документа, на който се позовава вестникът, е планирано за 12 ноември. В него се твърди, че "хибридните атаки" на Русия и Китай с цел разширяване на влиянието им в Европа са основна заплаха за ЕС.

В рамките на ЕС съществуват няколко звена, които се занимават с разузнавателни или аналитични дейности, но не както националните служби — блокът няма централизирана агенция с пълни разузнавателни правомощия.

Едно от звената е Център на ЕС за разузнаване и анализ на ситуации (EU INTCEN). Той е интегрирана в European External Action Service (EEAS) и подпомага външната политика по сигурността на ЕС чрез стратегически анализи. Част е от структурата наречена Единна аналитична разузнавателна структура (SIAC), където се комбинират цивилни и военни елементи на анализа. Не извършва шпионски операции самостоятелно, не разполага с оперативни събиращи инструменти, държавите членки запазват отговорността за националната сигурност.

Разузнавателна дирекция на Военния щаб на ЕС (EUMS INT) също е едно от звената. Военният компонент в рамките на SIAC, който покрива военни аспекти на разузнаването и анализа. Работи заедно с INTCEN и други структури, но не е независима национална служба

Сателитният център на Европейския съюз (SatCen) е център, който произвежда разузнавателни данни посредством сателитни изображения и поддържа оценки за ситуациите в рамките на ЕС операции. Фокусира се повече върху поддръжка и обработка, отколкото върху събиране на нови оперативни данни

Бернски клуб / Група за борба с тероризма (CTG) представлява сътрудничество между службите за сигурност/разузнаване на държавите членки на ЕС + Норвегия и Швейцария. Споделя информация за тероризма и действа като интерфейс към институциите на ЕС.