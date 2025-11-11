ЕС облекчава изискванията към фермерите: Повече субсидии, по-малко проверки

Европейският парламент и Съветът на ЕС постигнаха предварително споразумение за облекчаване и опростяване на правилата по Общата селскостопанска политика (ОСП). Очаква се мерките да влязат в сила от 1 януари след официалното одобрение от институциите.

Целта на реформата е да се намали административната тежест за земеделските производители, да се подкрепят малките и стартиращите ферми и да се повиши конкурентоспособността на европейското земеделие.

Споразумението, известно като пакет "Омнибус III", беше предложено от Европейската комисия през май 2025 г. и е част от по-широката стратегия на ЕС за намаляване на бюрокрацията и създаване на по-благоприятни условия за бизнеса. Според оценките на Комисията, мерките могат да донесат годишни икономии до 1,6 милиарда евро за фермерите и над 200 милиона евро за националните администрации.

Една от ключовите промени е въвеждането на принципа "само една проверка годишно", който ще елиминира множеството инспекции на място. Освен това земеделските земи ще могат да запазват статута си на обработваеми, дори когато не се орат или засяват периодично — мярка, която цели да намали излишната бюрокрация.

Сертифицираните биопроизводители ще бъдат автоматично признати за това, че отговарят на част от екологичните стандарти (т.нар. GAEC — добри земеделски и екологични условия). Държавите членки обаче ще могат да ограничават това улеснение, ако проверките се усложнят.

Споразумението дава и по-голяма свобода на страните членки да решават как частично биологичните ферми да се вписват в зелените изисквания. Увеличава се и процентната ставка за авансовите директни плащания и се подобряват инструментите за управление на риска за фермерите.

Малките стопанства ще бъдат сред основните бенефициенти на новите правила. Годишното подпомагане за тях ще се увеличи до 3000 евро вместо предложените по-рано 2500 евро, а еднократната помощ за развитие на бизнес може да достигне 75 000 евро вместо 50 000.

Освен това споразумението предвижда възможност държавите членки да предоставят кризисни плащания на активни земеделски производители, засегнати от природни бедствия, неблагоприятни климатични условия или катастрофални събития, за да се гарантира непрекъснатост на тяхната дейност.

"Днес направихме голяма крачка, за да спазим обещанието си да опростим правилата на ЕС в областта на селското стопанство. Важно е да улесним земеделието в Европа, защото това ще помогне на сектора да расте и да се засили, повишавайки конкурентоспособността му", заяви Мари Биере, министър по европейските въпроси на Дания, която председателства Съвета.

Датският министър на храните, земеделието и рибарството Якоб Йенсен добави, че опростяването не само ще облекчи фермерите, но и ще допринесе за постигането на зелените цели на ЕС, като даде повече гъвкавост при прилагането на екологичните изисквания.

След потвърждение от Европейския парламент и Съвета на ЕС, законодателният акт ще бъде официално приет.