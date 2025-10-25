ЕС не е готов да даде руските активи на Украйна

Европейските лидери се споразумяха да продължат с финансовата си помощ за Украйна, но не и да трансформират замразените руски активи в заем за Киев.
Това стана ясно от декларация, приета от Европейския съвет в Брюксел.
ЕС „не е готов“ да предприеме безпрецедентната стъпка да конфискува 140 милиарда евро замразени руски активи, за да отпусне масивен заем на Украйна, заяви в петък белгийският еврокомисар и бивш външен министър на страната Хаджа Лабиб, цитирана от "Политико".
Лабин предупреди, че все още е необходима много работа, за да се гарантира, че правните рискове са сведени до минимум и разпределени справедливо между Белгия, останалите 26 страни от ЕС и дори Г-7, преди планът да може да бъде приведен в действие.
По думите на еврокомисаря другите страни от ЕС, в които се съхраняват активи, не правят достатъчно, за да освободят средства за Украйна. Лабиб посочи, че Белгия — която държи по-голямата част от средствата във финансовия депозитар Euroclear — вече е предоставила натрупаните лихви, за да подпомогне военните усилия на Киев срещу Русия.
Според предложението замразените руски активи в ЕС трябва да бъдат изпратени в Киев като „заем за репарации“, който да бъде погасен само в малко вероятния случай, че Русия изплати военни щети в бъдеще, припомня "Политико". Засега планът обаче не намира широка подкрепа.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
900
1
25.10 2025 в 13:15
Очаквано действие или бездействие от женски полови органи все пак. Арабски тип.
Все повече европейски страни връщат наборната военна служба
Русия спешно прати в САЩ главния си преговарящ за Украйна в опит да стопли отношенията с Тръмп
Пенсионерите в САЩ ще получат увеличение от 2,8% на социалните помощи през 2026 г.
Все повече европейски страни връщат наборната военна служба
Пенсионерите в САЩ ще получат увеличение от 2,8% на социалните помощи през 2026 г.