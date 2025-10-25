ЕС не е готов да даде руските активи на Украйна

Европейските лидери се споразумяха да продължат с финансовата си помощ за Украйна, но не и да трансформират замразените руски активи в заем за Киев.

Това стана ясно от декларация, приета от Европейския съвет в Брюксел.

ЕС „не е готов“ да предприеме безпрецедентната стъпка да конфискува 140 милиарда евро замразени руски активи, за да отпусне масивен заем на Украйна, заяви в петък белгийският еврокомисар и бивш външен министър на страната Хаджа Лабиб, цитирана от "Политико".

Лабин предупреди, че все още е необходима много работа, за да се гарантира, че правните рискове са сведени до минимум и разпределени справедливо между Белгия, останалите 26 страни от ЕС и дори Г-7, преди планът да може да бъде приведен в действие.

По думите на еврокомисаря другите страни от ЕС, в които се съхраняват активи, не правят достатъчно, за да освободят средства за Украйна. Лабиб посочи, че Белгия — която държи по-голямата част от средствата във финансовия депозитар Euroclear — вече е предоставила натрупаните лихви, за да подпомогне военните усилия на Киев срещу Русия.

Според предложението замразените руски активи в ЕС трябва да бъдат изпратени в Киев като „заем за репарации“, който да бъде погасен само в малко вероятния случай, че Русия изплати военни щети в бъдеще, припомня "Политико". Засега планът обаче не намира широка подкрепа.