ЕС и САЩ обявиха официално търговската сделка

Европейският съюз и САЩ публикуваха съвместно писмено изявление, очертаващо споразумението по търговската сделка за митата.

"Това рамково споразумение ще постави на солидна основа нашите търговски и инвестиционни отношения - едни от най-големите в света - и ще даде нов тласък на реиндустриализацията на нашите икономики", пише в документа.

Предвиждат се 15 процента мита за внос в САЩ на повечето европейски стоки. Съединените щати ще ограничат митата върху европейските автомобили, фармацевтични продукти и полупроводници до 15 процента.

ЕС се съгласява да отмени митата върху промишлените стоки и много селскостопански продукти, като САЩ също ще намалят тарифите.

Това означава, че САЩ ще намалят митата върху автомобилите и авточасти в повечето случаи от 27,5% на 15%, но само след като ЕС официално въведе законодателство за „премахване на митата върху всички промишлени стоки от САЩ“. В момента ЕС налага 10% данък върху вноса на автомобили.

Освен това ЕС ще разшири достъпа до пазара за американски селскостопански стоки, които не са чувствителни за собствения му пазар. САЩ, от своя страна, се ангажира да освободи самолетите и частите за тях от мита, както и корка и генеричните лекарства от по-високи мита, като прилага най-облагодетелстваната си тарифа за тези вносни стоки.

Вашингтон и Брюксел ще обединят усилията си за справяне с свръхпроизводството на стомана и алуминий и ще проучат възможността за установяване на тарифни квоти. Това беше ключово искане от европейска страна, за да се избегне налагането на 50-процентна тарифа върху износа на стомана и алуминий. ЕС и САЩ също ще обединят усилията си срещу страни като Китай, които налагат ограничения върху износа на критично важни минерали.

Приветствайки споразумението, еврокомисарят по търговията Марош Шефчович заяви, че то е резултат от „интензивна и съществена работа“. На пресконференция той заяви: „Това не е краят, а началото. Тази рамка е първата стъпка“.

Споразумението обхваща покупка на енергийни суровини за 750 милиарда долара и 600 милиарда долара за инвестиции от страна на ЕС до 2028 година. Споразумението засяга и нетарифните бариери, цифровата търговия и екологичните регулации.

В края на юли президентът Доналд Тръмп и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се срещнаха в Шотландия и обявиха мащабно търговско споразумение, което предвижда 15 процента мита за повечето европейски стоки.