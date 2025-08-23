ЕС дава 4 милиарда на Украйна

Европейският съюз отпуска на Украйна нова финансова помощ в размер на 4,05 млрд. евро, съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
"Солидарността на ЕС с Украйна е непоколебима", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа X в навечерието на Деня на независимостта на Украйна.
"Изплащането на над 4 млрд. евро демонстрира силната ангажираност на ЕС към възстановяването и бъдещето на страната", добавя председателят.
Новите средства се отпускат в момент, в който страните членки на НАТО и ЕС демонстрират единство пред американския президент Доналд Тръмп във връзка с неговите дипломатически усилия да организира среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин, пише ДПА.
3,05 млрд. евро от финансовата помощ идват от Механизма за възстановяване и интеграция на Украйна - програма на стойност до 50 млрд. евро, обхващаща периода 2024–2027 г. Останалите 1 млрд. евро се отпускат като заем, който е част от инициативата на Г-7 Извънредни заеми за ускоряване приходи (ERA) на обща стойност около 45 млрд. евро, съобщава БТА.
ЕК посочи, че предоставянето на средствата е станало възможно и благодарение на отмяната на закон, който би ограничил независимостта на централните антикорупционни органи на Украйна. ЕК приветства тази стъпка и подчерта, че реформите в областта на правовата държава и борбата с корупцията в Украйна остават от решаващо значение за по-нататъшния ѝ път към членство в ЕС.
От началото на руската инвазия през 2022 г. ЕС и неговите държави членки са обещали на Киев помощ в размер на близо 169 млрд.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
4552
3
23.08 2025 в 18:08
Ти определено трябва да си нов тука?!?
Ич не е едно и също в постсъветските кочини, ама ич. Никак даже. Нееее.
Ох с розовките очилца на мама.
180
2
23.08 2025 в 13:04
4552
1
23.08 2025 в 10:16
А нефелния дърт ес така да се страхува от договори за ресурси, земи, полезни изкопаеми.
Всичко за азиатската / презокеанската диктатура.
Потребителската такса да е 1% от минималната заплата, иска БЛС
Студентите отрязаха Вучич за публичен дебат за бъдещето на Сърбия
Тръмп: Путин и Зеленски са като олио и оцет. Трудно се смесват
Тръмп: Путин и Зеленски са като олио и оцет. Трудно се смесват
Тръмп: Путин и Зеленски са като олио и оцет. Трудно се смесват
Тръмп: Путин и Зеленски са като олио и оцет. Трудно се смесват
Тръмп: Путин и Зеленски са като олио и оцет. Трудно се смесват