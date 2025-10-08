ЕП: Вегетарианските храни не могат да се наричат бургер или стек

Ексклузивно Цар Борис III: герой или страхливец. Спор между Камен Невенкин и Манол Глишев във Фронтова линия

OFFNews 08 октомври 2025 в 19:01 536 4
Бургер

Европейският парламент подкрепи отпадането на месото във вегетарианското меню, което означава, че не може да се използва терминология като "вегетариански бургер", "соев шницел" и пр., съобщиха ДПА и БТА. Според мнозинството от законодателите в ЕС термини като "стек" и "колбас" трябва да се запазят за продукти от животински произход.

Държавите членки на ЕС трябва да се съгласят с предложението, за да стане то факт.

Законодателят, отговорен за законопроекта, Селин Имарт, изтъкна, че използването на такива етикети за вегетариански и вегански продукти създава риск от объркване, тъй като растителните заместители не предлагат същите хранителни стойности като оригиналните продукти от животински произход. Предложението има за цел и да защити фермерите.

Защитниците на потребителите и компаниите от хранителната индустрия остро критикуваха планираната забрана. Организацията Foodwatch заяви, че никой не купува тофу колбаси, вярвайки, че са от говеждо месо.

Няколко компании в Германия, включително "Лидл" и "Бъргър Кинг", също изразиха несъгласието си с предложението в съвместно писмо.

Германия е най-големият пазар за растителни алтернативни продукти в Европа. През 2024 г. в страната бяха произведени около 121 600 тона заместители на месото – два пъти повече отколкото през 2019 г.

    Dido

    4

    Dido

    08.10 2025 в 20:40

    -0
    +0
    Еба ти дебилите!Друга, важна работа, няма ли, че до бургерите опряха? Баси и изпедерастеният Съюз!

    142

    3

    Октим

    08.10 2025 в 19:28

    -0
    +0
    Значи все пак имало начин да развалят бургерите още повече от това, което са всъщност ...???

    4005

    2

    PaulPierce

    08.10 2025 в 19:14

    -0
    +4
    Клоуни

    500

    1

    Незначителен червей

    08.10 2025 в 19:08

    -0
    +4
    Ето заради това Европа спря да се върти в положителна посока. ЕК се занимава с абсолютно недопустими глупости. Ама така е по лесно. Няма по лошо нещо от чиновниците, независимо в каква система. Амин!!!

     
