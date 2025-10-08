ЕП: Вегетарианските храни не могат да се наричат бургер или стек

Европейският парламент подкрепи отпадането на месото във вегетарианското меню, което означава, че не може да се използва терминология като "вегетариански бургер", "соев шницел" и пр., съобщиха ДПА и БТА. Според мнозинството от законодателите в ЕС термини като "стек" и "колбас" трябва да се запазят за продукти от животински произход.
Държавите членки на ЕС трябва да се съгласят с предложението, за да стане то факт.
Законодателят, отговорен за законопроекта, Селин Имарт, изтъкна, че използването на такива етикети за вегетариански и вегански продукти създава риск от объркване, тъй като растителните заместители не предлагат същите хранителни стойности като оригиналните продукти от животински произход. Предложението има за цел и да защити фермерите.
Защитниците на потребителите и компаниите от хранителната индустрия остро критикуваха планираната забрана. Организацията Foodwatch заяви, че никой не купува тофу колбаси, вярвайки, че са от говеждо месо.
Няколко компании в Германия, включително "Лидл" и "Бъргър Кинг", също изразиха несъгласието си с предложението в съвместно писмо.
Германия е най-големият пазар за растителни алтернативни продукти в Европа. През 2024 г. в страната бяха произведени около 121 600 тона заместители на месото – два пъти повече отколкото през 2019 г.
08.10 2025
08.10 2025
08.10 2025
08.10 2025
