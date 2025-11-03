ЕП ще следи въпроса с пътната безопасност в България

Комисията на Европейския парламент по петициите реши да следи състоянието на пътната безопасност в България, след като изслуша искане на Розалина Гадючкова. Пред евродепутатите от парламентарната комисия Гадючкова посочи, че е загрижена за състоянието на българските пътища като гражданин и майка, въпреки че отдавна не живее в нашата страна.

Тя уточни, че конкретен повод да се обърне с петиция към ЕП е катастрофата със Сияна Попова по-рано тази година. Това не е отделен случай, а част от дълготрайна криза, посочи Гадючкова. По думите й, цитирани от БТА, всяка година стотици хора губят живота си по българските пътища, а нашата страна, въпреки получаваните средства от ЕС, не успява да превъзмогне причините за катастрофите. Според нея това се дължи на липса на отчетност и на лоша употреба на обществените средства.

Това не е национален, а европейски въпрос, настоя Гадючкова и коментира, че европейските средства не достигат до хората, които имат най-голяма нужда от тях. Фондовете на ЕС трябва да се използват прозрачно, добави тя и призова за независима проверка как България е използвала средствата от ЕС за развитие на пътната мрежа.

ЕК споделя опасенията, че в България се отчитат едни от най-лошите показатели в ЕС по отношение на пътната безопасност, заяви на изслушването представител на институцията. Според ЕК това е дълбоко тревожно и изисква съгласувани действия, като европейското финансиране за нашата страна ще продължи. Комисията отбеляза, че нашата държава е получила подкрепа за оценка на състоянието на безопасността по пътищата, за да може средствата да бъдат насочени за подобряване на най-опасните участъци.

В последвалите изказвания от отделни парламентарни групи от Европейската народна партия призоваха петицията да остане отворена, от "Патриоти за Европа" настояха за прилагане на стратегията за пътна безопасност, а евродепутатът Ивайло Вълчев ("Има такъв народ"/Европейски консерватори и реформисти) подкрепи петицията и поиска институциите на ЕС да подкрепят усилията на България със спешни мерки за защита на децата на пътя и за осигуряване на безопасни и достъпни транспортни решения.

По думите му това е битката на всеки нормален човек, който вярва, че сигурността и животът трябва да стоят над всичко. Ако досега не е било инвестирано отговорно, това трябва да се промени, посочи той. Вълчев отбеляза предприетите напоследък действия в нашата страна с въвеждането на по-строги наказания за нарушителите на пътните правила и за проследяване на средната скорост на движение.

Парламентарната комисия реши петицията да остане открита, като се предвижда по-нататък Европейската комисия да представи писмено становище.

    Gunteer

    03.11 2025 в 19:12

    -0
    +0
    Не ЕП - парламентът, а ЕП - прокуратурата трябва да следи! Защото става дума за милиарди откраднати европейски пари, които е трябвало да подобрят състоянието им и безопасността. Но Кьовеши вече не е същата, откакто и дадоха голям и топъл стол. Даже се говорят други работи, но журналистите нехаят, искат някой да свърши тая работа вместо тях, или пък не искат, защото са купени, или пък нямат ресурси, което ги прави практически неспособни да се занимават с журналистика.
     
