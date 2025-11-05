ЕК удържа 215 млн. евро от второто плащане по ПВУ

Европейската комисия ще удържи 215 милиона евро от второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост на България. Причината за това е, че според ЕК България не е изпълнила ангажимента си да създаде независима от политическите парти комисия за борба с корупцията.

Така страната ни ще получи 439 милиона евро за проекти от плана, които трябва да бъдат приключени до края на август 2026 г.

За да получи цялата сума България трябваше да изпълни 59 реформи в областта на енергетиката, здравеопазването, образованието, пътна карта за климата, промени в имотния регистър, закон за частния фалит и др.

Правителството и Народното събрание могат да спасят тези 200 млн., ако коригират закона за избора на антикорупционна комисия до шест месеца. След това парите ще бъдат безвъзвратно загубени.

В началото на октомври ЕК съобщи, че е изпратила писмо до България с искане за отговор в срок до един месец по повод неизпълненото изискване. Тогава комисията поясни, че ако условията не бъдат изпълнени, изплащането на задържаните средства ще бъде отложено за още шест месеца.

Според годишния отчет на Еврокомисията България и Унгария са с най-малко усвоени средства по плана за възстановяване.

Досега България е получила 1.37 млрд. евро по ПВУ - през декември 2022 г. Общият размер на българския план за възстановяване е 5.69 млрд. евро, които трябваше да получим безвъзмездно от ЕС срещу обещание да изпълним 50 проекта и 50 реформи.