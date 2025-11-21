ЕК с наказателна процедура срещу България заради правната помощ за заподозрени и обвиняеми

OFFNews 21 ноември 2025 в 13:50 1590 3

Снимка БТА

Европейската комисия започва наказателни процедури срещу България и Унгария заради това, че не са въвели правилно европейските правила за правна помощ на заподозрени и обвиняеми в наказателни производства.

Правилата предвиждат общи минимални стандарти в тази област, включително право на правна помощ в наказателни производства и права за издирваните с европейска заповед за задържане.

Заподозрените, обвиняемите и издирваните следва да имат достъп до финансова подкрепа за правна помощ, пояснява Европейската комисия.

ЕК е установила, че у нас и в Унгария не всички лица, обхванати от европейските правила, имат достъп до правна помощ. По отношение на Унгария ЕК е открила допълнителни проблеми, тъй като предоставянето на правна помощ зависи от искане на засегнатия.

България и Унгария разполагат с два месеца, за да отговорят и да отстранят посочените недостатъци. При липса на задоволителен отговор ЕК може да реши да продължи с наказателните процедури, се посочва в съобщението.

    20434

    3

    случайно прочетох

    21.11 2025 в 14:47

    -0
    +0
    А наказателна процедура за прокурорски произвол и за незаконно лишаване от свобода по политически причини, кога?

    4246

    2

    БотоксПутю

    21.11 2025 в 14:24

    -0
    +0
    Много са и от милиционерското в Симеоново.

    16840

    1

    borisboris

    21.11 2025 в 14:16

    -0
    +0
    Много ми е интересно с всички тия тъпанари с купени дипломи от северозападналия и шумналийския университет на висши ключови позиции какви правила, какви норми, какви добри практики ви гонят. Всичко е на ниво "селски зарзават за наши ора".
     
