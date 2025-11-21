ЕК с наказателна процедура срещу България заради правната помощ за заподозрени и обвиняеми

Европейската комисия започва наказателни процедури срещу България и Унгария заради това, че не са въвели правилно европейските правила за правна помощ на заподозрени и обвиняеми в наказателни производства.
Правилата предвиждат общи минимални стандарти в тази област, включително право на правна помощ в наказателни производства и права за издирваните с европейска заповед за задържане.
Заподозрените, обвиняемите и издирваните следва да имат достъп до финансова подкрепа за правна помощ, пояснява Европейската комисия.
ЕК е установила, че у нас и в Унгария не всички лица, обхванати от европейските правила, имат достъп до правна помощ. По отношение на Унгария ЕК е открила допълнителни проблеми, тъй като предоставянето на правна помощ зависи от искане на засегнатия.
България и Унгария разполагат с два месеца, за да отговорят и да отстранят посочените недостатъци. При липса на задоволителен отговор ЕК може да реши да продължи с наказателните процедури, се посочва в съобщението.
21.11 2025 в 14:47
21.11 2025 в 14:24
