ЕК с четири наказателни процедури срещу България

Европейската комисия представи данни за четири наказателни процедури срещу България. По една от тях ЕК предявява иск в Съда на ЕС.

Комисията завежда иск срещу България и Португалия заради непълното въвеждане на правилата на Европейския съюз за командироването на шофьори в автомобилните превози.

Директивата трябваше да бъде въведена до 2 февруари 2022 г. Целта ѝ да гарантира социалната защита на командированите шофьори, да подобри условията им на труд и да осигури равнопоставеност между транспортните оператори в различните страни от ЕС.

От Брюксел изтъкват, че неприлагането на Директивата създава правен вакуум, който вреди както на водачите, така и на фирмите в сектора.

Комсията счита, че България не е положила достатъчно усилия, и настоява СЕС да наложи финансови санкции заради забавянето. Транспонирането на Директивата е ключово за справяне с нелоялните практики и за хармонизирано прилагане на социалното законодателство в целия ЕС.

ЕК открива наказателни процедури срещу България, Дания, Франция и Кипър заради непълното въвеждане на европейските изисквания за огнестрелните оръжия. Правилата определят общи минимални стандарти за придобиване, притежание и търговска размяна на граждански огнестрелни оръжия, използвани например за спортна стрелба и лов. Те са насочени срещу престъпната дейност и незаконната търговия с такива оръжия.

Четирите държави имат срок от два месеца да отговорят на Комисията, след което процедурата може да продължи.

Комисията продължава наказателните процедури срещу България, Ирландия и Испания за неправилно въвеждане на правилата на ЕС за борба със сексуалното насилие над деца.

Според европейското законодателство сексуалното насилие, сексуалната експлоатация на деца и разпространението на материали за сексуално насилие над деца са престъпления, за които ЕС е установил минимални стандарти за определяне и наказания. Трите държави имат срок от два месеца да отговорят и да предприемат необходимите мерки, в противен случай може да бъдат изправени пред Съда на ЕС.

ЕК започва наказателни процедури срещу нашата страна и Хърватия, за да изпълнят задълженията си за докладване според правилата за вътрешния пазар на електроенергия.

Срокът бе до 1 януари 2025 г., за да се създаде конкурентен, насочен към потребителите, гъвкав и недискриминационен пазар на ток.

Всички държави в ЕС бяха длъжни да съобщят на ЕК мерките за надзор на ценообразуването на тока, включително оценка за напредъка при постигането на ефективна конкуренция между доставчиците и преход към пазарни цени. България и Хърватия все още не са представили доклади и ЕК им дава срок от два месеца, а след това може да продължи с наказателната процедура.