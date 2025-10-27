ЕК не е притеснена за доставките на горива

ЕК

Архив

Засега не виждаме заплаха за доставките на горива, обяви говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с въведените миналата седмица нови санкции срещу Русия от страна на ЕС и САЩ.

Много внимателно следим сигурността на доставките в държавите от ЕС и страните, които се стремят към присъединяване, посочи говорителят. Той отбеляза, че европейското законодателство предвижда постоянни запаси от горива за срок от 90 дни.

Призоваваме държавите от ЕС да започнат да следват целите за разнообразяване на енергийните източници, осигуряваме подкрепа, добави говорителят, цитиран от БТА. По думите му е възможно да настъпят отражения заради новите санкции, затова държавите трябва да имат планове за действие. Има и други източници за доставки, готови сме да окажем подкрепа при нужда, заяви говорителят.

Миналата седмица ЕС одобри нови мерки срещу Русия заради войната в Украйна, като бе въведена забрана за внос на руски втечнен природен газ от януари догодина. Същевременно САЩ наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компании - "Роснефт" и "Лукойл".

