ЕК даде предварително одобрение за парите по ПВУ, но отлага едно плащане заради КПК

Европейската комисия даде предварително одобрение по второто искане на България за плащане по Плана за възстановяване и устойчивост за 653 милиона евро, подадено през юли.

Комисията обаче е установила, че един ключов етап, свързан с реформата на Комисията за борба с корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, остава неизпълнен. Затова ЕК предлага временно да отложи част от плащането.

Искането за плащане включва 28 реформи и 12 инвестиции. Комисията установи, че страната ни е изпълнила успешно 58 от 59-те ключови етапа и цели, определени в решението за изпълнение на Съвета на ЕС.

Проблемът с КПК

Колкото до неизпълнената реформа на КПК, вицепремиерът Томислав Дончев заяви, че съвсем скоро страната очаква да получи 440 млн. евро, а за останалите около 200 млн. евро ще има шестмесечен срок, в който да се преосмисли изцяло съществуването, кройката, начина на избор и работата на Комисията за борба с корупцията.

Правосъдният министър Георги Георгиев добави, че се сформира специален екип, в който ще участва той и колеги от различни ведомства, за да предложат каква всъщност ще бъде концепцията за антикорупционната комисия.

За какво България ще получи пари?

Водещите мерки в настоящото искане за плащане включват:

реформа за повишаване на качеството и достъпността на образованието и обучението на всички равнища, насочена към повишаване на уменията на работната сила и подкрепа за дългосрочното икономическо развитие;

реформа за укрепване на съдебната система и рамките за обществените поръчки, повишаване на прозрачността, ефикасността и отчетността, като същевременно се приемат надеждни механизми за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, с цел насърчаване на почтеността и общественото доверие;

регулаторна инициатива за дефиниране на „енергийната бедност“ с цел да се защитят уязвимите потребители;

инициатива за развитие на капацитета за съхранение на електроенергия, гарантиране на стабилни енергийни доставки и разширяване на използването на енергия от възобновяеми източници.

България отново подаде второто си искане за плащане в размер на 653 милиона евро на 23 юли 2025 г. Комисията направи преглед на това дали България отговаря на условията, необходими за това плащане, и предостави предварителната си оценка на Икономическия и финансов комитет (ИФК). ИФК разполага с четири седмици, за да представи становището си. След като ИФК даде становището си, Комисията може официално да одобри плащането към България.

Планът за възстановяване и устойчивост на България включва широк набор от мерки за инвестиции и реформи. Планът се финансира с безвъзмездни средства в размер на 6,17 милиарда евро.