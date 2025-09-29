Джордже Симион идва в България за изнесено заседание на Групата на Европейските консерватори и реформисти

Румънският депутат и бивш кандидат за президент Джордже Симион и министър-председателят на Полша в периода 2017-2023 Матеуш Моравиецк идват в България. Те ще бъдат специални гости на събитие, организирано от бюрото на Групата на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР) в Европейския парламент.

Бюрото на Групата на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР) в Европейския парламент ще проведе изнесено заседание в България от 1 до 3 октомври. Домакин на събитието в София ще бъде българският член на бюрото на ЕКР и евродепутат от ПП "Има такъв народ" Ивайло Вълчев.

Групата ще бъде водена от своите съпредседатели Никола Прокачини (Италия) и Патрик Яки (Полша).

Основни говорители на събитието ще бъдат Матеуш Моравиецки и Джордже Симион. Двамата са част от политическото семейство на ЕКР и ще бъдат специални гости на бюрото на ЕКР.

По време на посещението си в българската столица, ръководителите на ЕКР ще поставят на фокус различни актуални теми, сред които ролята на ядрената енергетика в бъдещият енергиен микс на Европа, разширяването на ЕС с фокус Западните Балкани, както и сигурността и миграцията на външните граници на ЕС .

Бившият кандидат за румънски президент събираше подписи за оставката на председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен. Вестник „Адевърул“ припомня как през март депутатът от Алианс за обединение на румънците Михаил Нямцу нарече върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас, председателя на Европейската банка Кристин Лагард и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен „вещици“.