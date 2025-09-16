Два вота на недоверие срещу Фон дер Лайен през октомври

OFFNews 16 септември 2025 в 17:26 396 1
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен

Снимка europa.eu
Урсула фон дер Лайен

Европейската комисия, начело с Урсула фон дер Лайен, ще се изправи пред два вота на недоверие в Европейския парламент през октомври, съобщава БТА.

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола вече е информирала европейските законодатели, че двете предложения са получили нужната подкрепа. Съгласно правилата на ЕП предложението за вот на недоверие изисква подкрепата на най-малко една десета от всички 719 европейски депутати, преди то да бъде обсъдено и гласувано.

Две политически групи - Левицата и десните "Патриоти за Европа" - оповестиха миналата седмица, че ще внесат вотове на недоверие. Това стана броени часове след като Фон дер Лайен произнесе реч пред евродепутатите, в която очерта главните си приоритети за следващите години.

"Патриотите за Европа" разкритикуваха икономическата политика на Комисията, докато Левицата я обвинява за бездействие в контекста на влошаващата се ситуация в Ивицата Газа, отбелязва ДПА.

Фон дер Лайен преодоля вот на недоверие през юли тази година, когато 175 евродепутати гласуваха "за", а 360 "против", значително по-малко спрямо необходимото мнозинство от две трети.

    3060

    1

    helper68

    16.09 2025 в 17:58

    -0
    +0
    Абе много ''Патриотите'' у тая Европа бе, инае се мажат с хиляди депутатски евраци.. И патреоти кат наща волга и копейкин ма само за евраци, а глупаците по протестите им блъскат сандвичи със сирини.. :((..
     
